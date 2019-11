Si chiama Juan Luis Ciano il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha letteralmente stregato Gemma Galgani. Sulle pagine di UeD Magazine, la dama ha già chiarito che Juan “non è il nuovo Giorgio (Manetti, ndr)”, ma anche che dopo tante delusioni amorose con lui “è scattato il ‘coup de foudre’! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita. Poi la conoscenza ha confermato le mie prime sensazioni: è davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico”. E mentre continua la loro frequentazione, scopriamo qualcosa di più sul nuovo arrivato nel parterre maschile che potrebbe far capitolare Gemma. Juan Luis ha 57 anni e vive da solo a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. Ha origini venezuelane, ma vive in Italia da quando ne aveva 13. (Continua dopo la foto)















Il padre di Juan Luis era medico e per motivi di lavoro scelse di lasciare il Venezuela e trasferirsi in Italia con la famiglia. Di mestiere il cavaliere del trono over fa il dentista, ma scrive anche poesie e canta. Ha raccontato la sua vita, che non è stata facile, a Uomini e Donne Magazine. Ha infatti un passato molto doloroso. (Continua dopo la foto)









Come svelato sulla rivista ufficiale del programma, Juan Luis, che ha due matrimoni alle spalle e tre figli, ha perso i genitori in età ancora piuttosto giovane (la madre aveva 63 anni e il padre 71) e anche la sorella a causa di un mieloma. Poi un altro dramma: la figlia Elena ha perso la vita in un incidente stradale. Aveva 25 anni. (Continua dopo le foto)







“Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto: è dura risalire la corrente alla mia età”, ha spiegato. Ora vuole ripartire corteggiando Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Mi piacciono la sua classe, la sua eleganza e la trovo una donna sensibile e profonda. Gemma conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ne è la conferma”.

Tina Cipollari di Uomini e Donne: quanto pesa dopo un mese di dieta. “Si inizia a vedere…”