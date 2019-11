“Cosa fa?”. Quarto Grado, è successo sotto gli occhi attoniti dell’inviata: telespettatori allibiti

Acqua alta per tutto il fine settimana a Venezia, con un picco di 115 centimetri previsto per le 11:55 e di 145 centimetri alle 12:30 di domani. Per lunedì, invece, il valore massimo è di 105 centimetri alle 3:15, mentre il minimo sarà di 20 cm alle 21:40. Intanto, in relazione al bollettino di criticità emesso venerdì, “la Regione Veneto ha declassato per oggi il livello di allerta per rischio idraulico da rossa ad arancione”. Così in una nota della Protezione Civile. Permane l’allerta arancione sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sul settore occidentale del Friuli Venezia Giulia, sul Lazio centro – meridionale, sul versante occidentale dell’Abruzzo, sull’Umbria, su parte del Molise. (Continua a leggere dopo la foto)















Valutata, inoltre, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, sui restanti settori del Veneto, sul versante orientale del Friuli Venezia Giulia, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, sui restanti territori di Lazio, Abruzzo e Molise, sulla Campania nord-occidentale, sul settore sud-orientale della Calabria e sulla Sicilia nord-orientale. Della situazione di Venezia si è parlato anche a ”Quarto grado”, dove è andata in scena una scena che ha fatto il giro del web. (Continua a leggere dopo la foto)









Verso la mezzanotte la giornalista ha chiesto la linea al conduttore Gianluigi Nuzzi per mostrare quanto fosse salita l’acqua in Piazza San Marco e dietro di lei un folle si è messo a correre e si è tuffato, come se la piazza fosse una piscina. “Ma questo sarà uno straniero. Qualcuno che cerca di strappare un sorriso anche in un momento così drammatico”, ha detto il conduttore commentando la scena. (Continua a leggere dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Succede anche questo a Venezia 😨 #quartogrado Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 15 Nov 2019 alle ore 7:38 PST

“C’è stato quel turista, credo sia un turista. Lui si è buttato a pieno corpo in piazza. L’acqua è passata dai 10 cm ai 90 in appena due ore. Abbiamo iniziato alle 21:35 e adesso alle 00:15 questa è la situazione”, ha detto l’inviata di Quarto Grado. Il video del tuffo in piazza San Marco è diventato virale e in tantissimi hanno commentato la scena ironicamente.

Temptation Island, l’ex tentatore accusa Silvia Tirado. Il retroscena pazzesco: “Ecco cosa ha fatto”