Lorella Boccia è una ballerina e conduttrice televisiva. Ha iniziato a muovere i primi passi di danza all’età di 4 anni e dopo il diploma in danza presso la scuola Harmony di Arnaldo Angelini e iniziato a lavorare al Teatro di San Carlo di Napoli nel cast de Il Guarracino e de La Bella Addormentata. Per inseguire la sua passione, a 18 anni Lorella Boccia lascia la città partenopea per trasferirsi a Roma copo essere stata scelta per lavorare al programma Rai 150 con il coreografo Gino Landi. Successivamente, Lorella Boccia è entrata anche nel corpo di ballo di Colorado e, ancora, ha lavorato in Mettiamoci all’Opera, Sto classico, Attenti a quei due, Per tutta la vita e L’anno che verrà, mentre in teatro ha preso parte allo spettacolo Tutti con me di Biagio Izzo. (Continua dopo la foto)















Ma per Lorella Boccia la notorietà è arrivata senza ombra di dubbio con la 12esima edizione di Amici di Maria De Filippi dove ha conquistato tutti con la sua bravura e bellezza. Poco dopo Lorella è stata scelta come conduttrice di Colorado in coppia con Paolo Ruffini e ha avuto la grande occasione di volare negli Stati Uniti per partecipare alla pellicola cinematografica Step Up 5. Ha condotto anche il gala del Festival di Montecarlo con Ezio Greggio e ha recitato in diversi musical a teatro. (Continua dopo la foto)









Negli ultimi anni, insomma, Lorella Boccia, non si è mai fermata. E infatti dopo queste esperienze l’abbiamo ritrovata in tv in Si può fare e Tale e quale show con Carlo Conti e in Sogno o son desto bis con Massimo Ranieri e poi debuttato su Rai Due come attrice in Fatti Unici. Amici, poi, è tornata a far parte della sua vita come ballerina professionista e poi, nella stagione televisiva 2018/2019 insieme a Paolo Ciavarro (che non è stato riconfermato nell’edizione successiva) e Marcello Sacchetta e anche la successiva per condurre il daytime del talent di Canale 5. (Continua dopo le foto)







Lorella Boccia è nata a Torre Annunziata, Napoli, il 27 dicembre 1991 sotto il segno zodiacale del Capricorno, è alta un metro e settantadue centimetri e pesa circa sessantadue chili. Ha avuto una storia d’amore di 2 anni Bruno Centola, il ballerino e coreografo che ha anche ballato sul palco dell’Inedito World Tour di Laura Pausini. I due si erano conosciuti quando lei era ballerina della squadra bianca di Amici 2013. Ora Lorella è felice con Niccolò Presta, figlio del manager Lucio, che ha sposato a giugno 2019.

Pochi mesi dopo le loro nozze sono stati aggrediti e derubati da due malviventi. Le foto pubblicate su Instagram hanno fatto molto scalpore e la ballerina ha poi raccontato la spaventosa vicenda a Verissimo: “Minacciati da un coltello abbiamo dato tutto quello che avevamo ma io non riuscivo a sfilarmi la mia fedina, regalo di mio marito. Questa cosa ha dato fastidio agli aggressori che a quel punto mi hanno tirato un ceffone. Io però non ho sentito nulla, ho temuto invece per la reazione di mio marito che voleva istintivamente difendermi”.

