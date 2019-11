“L’ho sottovalutata”. Nunzia De Girolamo e la malattia, è lei stessa a confessarlo

Dopo essere stata uno dei volti più apprezzati della politica, Nunzia De Girolamo ha deciso di cambiare. Opinionista, giornalista e anche ballerina per Milly Carlucci. Donna poliedrica e sempre pronta a nuove sfide, Nunzia De Girolamo ha raccontato come è riuscita, attraverso la sua esperienza in tv è riuscita a vincere l’asma. Ad “Ok Salute e Benessere”, qualche mese fa, all’indomani della partecipazione allo show del sabato sera di Milly Carlucci, Nunzia De Girolamo aveva raccontato: «Da quando ho intrapreso quest’ultima esperienza sono rinata. Mi sento bene nel corpo e nello spirito ed è tutto merito della danza, a confermare la bontà dell’aforisma ‘Mens sana in corpore sano’». La 44enne campana ha spiegato che da tempo soffriva di asma: «Sono allergica alla polvere, alle graminacee e a un sacco di altri allergeni e questo mi ha portato a essere asmatica. Da giovanissima, però, ho fatto il vaccino apposito e mi sono curata, mentre da adulta ho sottovalutato il problema, sfidandolo solamente con… la testa, in quanto ho sempre pensato che a qualunque malessere bisogni reagire con il carattere, senza mai abbattersi. Continua dopo la foto















Così, per esempio, ho sfidato l’asma non rinunciando alle immersioni subacquee con le bombole, non proprio una delle attività più indicate per chi ha il mio problema, ma da quando sono entrata in politica ho smesso con qualsiasi terapia medica!». Nunzia De Girolamo ha svelato che la danza ha migliorato le sue condizioni di salute: «Quando Milly Carlucci mi ha contattato per propormi la partecipazione al suo spettacolo, mi trovavo in una fase acuta di asma, quindi mi sono consultata con un’allergologa sull’opportunità di accettare l’offerta. Continua dopo la foto









La dottoressa non ha mancato di farmi notare come mi fossi trascurata troppo e da troppo tempo, quindi mi ha prescritto una cura che continuo a seguire e mi ha rassicurata sul ballo: mi avrebbe fatto bene, portandomi anche ad avere una maggiore attenzione verso me stessa!». La politica italiana ha aggiunto. Continua dopo la foto







«Così è stato: il fatto di essere costretta a esercitarmi con la respirazione e la postura ha inciso molto nell’affrontare, anche psicologicamente, tutti i problemi che la primavera causa a noi allergici con la sua esplosione di pollini!».

