Giornata da dimenticare per la conduttrice Barbara D’Urso, protagonista ogni giorno con il suo appuntamento di ‘Pomeriggio Cinque’. Carmelina è stata infatti protagonista di un’incredibile gaffe, ripetuta più volte durante la puntata. Non stiamo parlando comunque di un errore gravissimo o che possa aver leso l’immagine di qualcuno, anzi il tutto si è concluso anche con qualche risata. La presentatrice era intenta a lanciare alcune esclusive di ‘Domenica Live’ ed ha continuamente dato appuntamento ai suoi telespettatori a domani. Ma domani è sabato 16 novembre e quindi il pubblico ha iniziato a non comprendere. In molti si sono addirittura chiesti se fosse sopraggiunta qualche clamorosa novità nei palinsesti di Canale 5, invece nulla di tutto questo. (Continua dopo la foto)















Alcune persone hanno pensato che la puntata fosse registrata, invece è stata semplicemente una disattenzione della D’Urso. La regia ha fatto infatti diversi cenni alla conduttrice per avvisarla della gaffe e lei si è ripresa affermando: “Sono le 18.00 e 18 secondi di venerdì, siamo in diretta”. Dunque, solo uno scivolone per lei. (Continua dopo la foto)













Approfittando dell’inatteso errore, Carmelita ha colto l’occasione per riservare belle parole nei confronti della collega Silvia Toffanin, che va in onda proprio il sabato con ‘Verissimo’: “Il sabato lascio spazio a una mia collega bravissima, Silvia Toffanin. Io il sabato non sono in onda e faccio le prove, ma non essendo appunto in onda non lo calcolo”, ha ironizzato la conduttrice. (Continua dopo la foto)

Ma clamorosamente poco dopo ha ricommesso l’errore: “Domani vedremo…Ancora l’ho detto? Comunque sono le 18,01 e 16 secondi”, ha chiosato Barbara D’Urso, ribadendo ancora una volta di essere dunque in diretta televisiva. E l’appuntamento con ‘Domenica Live’ ci sarà appunto domenica 17 novembre. Nei giorni scorsi Barbara è stata attaccata da Massimo Giletti, che la accusa di aver dato troppo spazio a Tony Colombo e Tina Rispoli: “Chi era Tony Colombo prima di andare in televisione? Nel momento in cui gli dai spazio non puoi non renderti conto dell’effetto della continuità della presenza di chi non deve stare in televisione e non deve diventare personaggio (…) Tina Rispoli è una vedova di camorra, è una che sa cosa fa, sa chi sono i suoi familiari, sa chi era suo marito. Se racconti il matrimonio devi sapere cosa si nasconde dietro il matrimonio”.

