Ormai è tutto pronto per l’inizio della nuova edizione di ‘Amici 19’. Ogni sabato il programma condotto dalla bravissima ed amatissima Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5. Il primo appuntamento è fissato per domani, sabato 16 novembre, quando avrà luogo la formazione della classe. Lo start ci sarà alle ore 14.10. La puntata potrà essere seguita in diretta anche su Mediaset Play. Se c’è qualcuno che non avrà la possibilità di vederla in televisione, potrà utilizzare uno smartphone, un tablet o un computer ed accedere all’app con il proprio account e cliccare su ‘Dirette’ e ‘Canale 5’. Ma ci sono anche altre informazioni importanti da segnalare. (Continua dopo la foto)















Tutte le altre puntate potranno essere viste tutti i giorni su Real Time da lunedì 18 novembre a partire dalle ore 15.30. Inoltre, Canale 5 darà la possibilità ai telespettatori di assistere ad una striscia pomeridiana, che sarà trasmessa poco dopo la fine di ‘Uomini e Donne’. L’orario indicativo dovrebbe essere le 16, ma occorre ancora attendere la comunicazione ufficiale da parte di Mediaset. (Continua dopo la foto)













Coloro che vorranno invece guardarsi le repliche di ‘Amici’ lo potranno fare su ‘Witty Tv’ oppure su Mediaset Play. La replica delle puntate andate in onda su Real Time sono caricate su Dplay ed è accessibile on demand. Non è comunque da escludere che possano esserci ulteriori novità, che Mediaset potrebbe annunciare più avanti. (Continua dopo la foto)

Per quanto riguarda invece gli appuntamenti con il serale, non sono finora emerse news certe in questo senso. L’ipotesi più plausibile è che possa iniziare a marzo 2020, visto che poi la conclusione del talent show è prevista negli ultimi giorni di maggio. L’edizione numero 18 di ‘Amici’ è stata vinta da Alberto Urso, mentre il premio della critica è andato a Giordana Angi, il premio TIMmusic a Tish, il premio Tim ad Alberto Urso, il premio Radio 105 a Mameli, la borsa di studio Banca5 a Miguel Chavez e Tish e la borsa di lavoro Banca5 a Vincenzo Di Primo e Rafael Quenedit Castro. A guidare i ragazzi erano stati Ricky Martin per i bianchi e Vittorio Grigolo per i blu. La parte comica era stata affidata al duo foggiano Pio e Amedeo. Da segnalare anche i ritorni di Giuliano Peparini come direttore artistico del serale e di Loredana Bertè in veste di giurato fisso.

