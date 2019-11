Gemma Galgani e Tina Cipollari, tra le due non c’è ancora pace. L’opinionista ha attaccato ancora una volta pesantemente la dama dicendo la sua sul nuovo rapporto tra Gemma Galgani e Jean Luis, il nuovo cavaliere arrivato per corteggiarla. Secondo Tina Cipollari non c’è speranza. Per Tina, anche questo amore che sembra promettere bene, non andrà a buon fine. E ne ha spiegato il motivo: la colpa sarebbe del comportamento di Gemma Galgani. Infatti, rispondendo senza mezzi termini alla rivista, Tina Cipollari non solo ha fatto la sua previsione, ma ha anche attaccato duramente Gemma Galgani. Arrivando perfino a dire che non c’è proprio speranza per la dama, tanto che non può neanche darle dei consigli. Insomma una vera e propria maledizione, un peccato per Gemma Galgani che sembrava pronta per guardare avanti. Continua dopo la foto















Elegante e pieno di brio, il cavaliere ha sedotto la dama torinese anche per il suo sguardo maliconico.. Nel suo passato però c’è un segreto che adesso viene fuori, è lui a raccontarlo alla rivista ufficiale della trasmissione di successo di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 1996. A “Uomini e donne magazine”, Juan Luis, trasferitosi in Italia dal Venezuela da piccolo, ha raccontato. Continua dopo la foto









“La mia non è stata una vita semplice. Ho due matrimoni alle spalle e tre figli. Ho perso tutta la mia famiglia d’origine molto presto: mia madre aveva sessantatré anni quando se n’è andata e mio padre settantuno. Ho perso mia sorella per un mieloma e mia figlia Elena, la primogenita, a venticinque anni in un incidente stradale. Tutte queste esperienze dolorose mi hanno distrutto: è dura risalire la corrente alla mia età”. Continua dopo la foto







Un trascorso pesante, fatto anche di tremendi lutti. L’esperienza al dating show di Canale 5 vuole essere per lui un punto per ripartire, per riaprirsi all’amore. Gemma Galgani è la persona giusta a cui affidare il suo cuore? Cosa lo ha colpito della 69enne? «Mi piacciono la sua classe, la sua eleganza e la trovo una donna sensibile e profonda. Gemma conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ne è la conferma»

