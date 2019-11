“Hai preso le botte oggi?”. Mercesesz Henger, la foto con Lucas Peracchi fa scoppiare il putiferio: veleni e insulti

Mercedesz Henger non perde occasione per far parlare di sé. Dopo la lita con mamma Eva che non aveva fatto mistero di non gradire la vicinanza di Lucas Peracchi, ecco che la biondissima aspirante showgirl ha pubblicato una foto che se da una parte mostra un sentimento forte e reale con il fidanzato, dall’altra farà arrabbiare e parecchio la mamma. Qualche ora fa Mercedesz Henger ha pubblicato una foto sui social che la ritrae in compagnia del suo amato in palestra. Un selfie allo specchio audace: top e leggings attillatissimi per l’ex naufraga e un semplice short per Lucas Peracchi, che ha sfoderato un’inaspettata linguaccia. A rendere lo scatto ancora più hot gli addominali dell’ex tronista, ma soprattutto il seno generoso di Mercedesz a cui sono seguiti centinaia di commenti.. «Credo di avere una cotta per il mio personal…» è la didascalia che accompagna il post bollente, che è stato sommerso da “mi piace” e commenti. Continua dopo la foto















«Siete una meravigliaaaaa! Boni da morire!», ha scritto Elena Morali e non è la sola a pensarla così: «L’amore è come il mare… bisogna accettare la quiete come le onde, l’amore vero è così…», «Complimenti, stupendi!», «Che fighi!».Accanto ai tanti complimenti non sono mancate aspre critiche, come «Andate a lavorare fannulloni, sempre in palestra!». Continua dopo la foto









Ma anche attacchi più forti: «Allora?… Hai ancora preso le botte?». Un commento quest’ultimo che non è piaciuto affatto a Mercedesz Henger, che ha replicato: «Ancora con questa storia?». A spazzare via ogni malumore le parole di Lucas Peracchi in calce al post: «Penso di essermi innamorato della mia cliente preferita…». Un commento al miele a cui la 28enne ha risposto con l’emoticon di un cuore. Continua dopo la foto







Che la relazione tra i due funzioni lo aveva detto poco tempo fa proprio Lucas. «Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo!», queste le parole di Lucas Peracchi in una recente intervista rilasciata a Novella 2000. E a ben guardare l’ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla bella Mercedesz Henger sembra proprio che la passione sia davvero alle stelle tra i due giovani.

