Enzo Ghinazzi, vero nome di Pupo, è un cantautore, paroliere e conduttore televisivo italiano. La sua carriera inizia quando viene scoperto dal discografico Freddy Naggiar, che lo chiama Pupo, e gli fa un contratto con la Baby Records. Figlio di un postino e di una casalinga con la passione per il teatro e la recitazione, Pupo comincia a studiare canto e a esibirsi nei locali di Arezzo. Nel 1977, pubblica Come sei bella, il suo primo album discografico. L’anno seguente esce Sempre noi, ma è con Gelato a cioccolato (pubblicato nel 1979) che ottiene la meritata notorietà, grazie anche alla canzone omonima, scritta per lui da Cristiano Malgioglio. Nel 1980 partecipa al Festival di Sanremo presentando il singolo il singolo, che diventerà subito un successo, Su di noi. A fine anni ’80 conduce Domenica In e nel 2005 approda ad ‘’Affari tuoi’’ al posto di Paolo Bonolis. Nel 2012 ritorna a Sanremo cantando il brano Italia amore mio, insieme a Emanuele Filiberto. (Continua a leggere dopo la foto)















Qualche anno fa Pupo ha confessato di aver avuto il vizio del gioco. “La povertà non so nemmeno cosa sia. Ero pieno di debiti ma senza mai abbassare il tenore di vita. Mi bastava prendere la chitarra e andare in 3 quarti di mondo. Ci mettevo niente ad alzare 10mila euro. Avevo 3 milioni e 200 mila euro di debito, tra gioco e investimento sbagliato”. Non molti sanno che Pupo ‘ha due mogli’. Lui e Patricia Abati si sono incontrati nel 1989 e da allora non si sono mai lasciati. Manager di Enzo Ghinazzi, è diventata la sua compagna in una situazione da famiglia allargata. E sì, perché oltre a loro due c’è anche Anna, che di Enzo Ghinazzi è la storica moglie. E mentre Pupo è rimasto con la moglie, Patricia per il cantante lasciò il marito. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella sua vita ci sono la moglie Anna, conosciuta quando era poco più che un ragazzino, e Patricia, la fidanzata di origini francesi al suo fianco lui da trent’anni. Pupo incontrò Patricia nel 1989 ed era già sposato. In quei giorni aveva intrapreso una collaborazione con il titolare di un piccolo studio di registrazione. E incontrò Patricia proprio in quella occasione perché collaborava con l’ex marito quando accettò di accompagnare Pupo a un concerto. Fu il momento fondamentale per i loro due: scoppiò la passione. E Patricia lasciò il marito terminò per fare spazio a Pupo. Il cantante parla della sua bigamia apertamente e lo fanno anche le due donne. Non è un problema per Patricia, né lo è, almeno oggi, per la moglie Anna. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mia moglie ha sofferto per Patricia ma poi la sofferenza è passata. Non ha mai pensato di abbandonarmi. Evidentemente, nel conto sentimentale, le davo, le do, qualcosa che non vuole perdere”. Quella sofferenza è un ricordo, ora i tre hanno un loro equilibrio. Ovviamente non vivono tutti insieme, sarebbe complicato oltre che imbarazzante.

“Viviamo tutti insieme ma da lontano, Enzo si divide tra la sua famiglia e me in un modo molto equilibrato”, racconta Patricia. Pupo ha tre figlie: Clara e Ilaria, figlie della moglie Anna, e Valentina, nata da una breve relazione con una fan, inizialmente illegittima e riconosciuta dal cantante solo qualche tempo dopo. Pupo è nato l’11 settembre 1955 a Ponticino, in provincia di Arezzo. È alto 165 cm e pesa circa 65 chili.

Sonia Bruganelli, shopping di lusso e champagne. Ma c’è un dettaglio che farà storcere la bocca a tanti