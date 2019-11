Il nuovo arrivato a Uomini e Donne è Carlo Pietropoli e stando alle anticipazioni il tronista è uno che sa il fatto suo. Non le manda a dire Carlo e non ha perso tempo nel dimostrarlo nella prima puntata del trono classico a cui ha preso parte da protagonista. Stando alle anticipazioni, diffuse come sempre dal sito Il Vicolo delle News, è subito uscito con tre ragazze, cioè Jessica, Alice e Bruna. Per vedere come si sarebbe comportata la prima ha deciso di provocarla: a un certo punto durante l’esterna ha preso ed è andato via per chiamare un amico e organizzare una partita di calcetto; saputo del motivo dell’abbandono dell’esterna per ben 20 minuti, Jessica non ha battuto ciglio, o meglio non si è arrabbiata, e questo è piaciuto molto al tronista. Che poi ha messo alla prova anche Alice. (Continua dopo la foto)















Ad Alice Carlo ha parlato per tutto il tempo di Jessica ma lei non ha reagito e questo l’ha molto deluso. La talpa del Vicolo delle News racconta di aver visto maggiore sintonia con Bruna, ma è ovviamente ancora presto per tirare le conclusioni. E c’è un’altra indiscrezione che fornisce il sito: quella per cui sarà una vecchia conoscenza a scendere le scale dello studio di UeD. (Continua dopo la foto)









A corteggiare Carlo arriva Cecilia Zagarrigo, spiffera sempre il sito. Ve la ricordate? L’abbiamo vista da poco ‘tentare’ Stefano Macchi, il compagno di Anna Pettinelli a Temptation Island Vip, ma i telespettatori di UeD ricorderanno bene anche quando la bella mora si era messa in gioco per Luca Onestini e Oscar Branzani ma senza successo. (Continua dopo le foto)







Oscar scelse infatti Eleonora Rocchini mentre Luca andò via dallo studio con Soleil Sorge. Dunque Cecilia non era riuscita a conquistare nessuno dei due, ma magari con Carlo sarà più fortunata. Secondo le anticipazioni darà del filo da torcere alle rivali, dal momento che sono decise a combattere per lui, ma sempre a detta della talpa del Vicolo la Zagarrigo ha cercato di imitare troppo Giulia De Lellis in puntata.

