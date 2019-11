“Sono felice”. Vladimir Luxuria e il misterioso fidanzato, arriva la confessione a ‘Storie italiane’

Ospite in studio a Storie Italiane Vladimir Luxuria si è confessata davanti ai microfoni di Eleonora Daniele. Da settimane imperversa il gossip su un nuovo presunto fidanzato dell’ex onorevole che ora ha deciso di fare chiarezza. Con il sorriso in volto e visibilmente emozionata, confessa di essere restia a raccontare gli aspetti della sua vita sentimentale. Ci tiene a precisare che il motivo non è collegato alla vergogna, in quanto è certa che una persona debba vergognarsi per cose brutte e non per questo genere di situazioni. “Posso dirti che sto vivendo un momento di serenità nella mia vita”, dichiara Vladimir. L’attività non riesce a trattenere il sorriso e i suoi occhi fanno notare tutta la sua emozione. Questa sua reazione è per Eleonora Daniele una conferma. La conduttrice soddisfatta, infatti, dichiara a voce alta: “Vladimir ha confermato l’indiscrezione”. Continua dopo la foto















Sembra una chiara conferma quella di Vladimir, la quale pare aver ritrovato finalmente l'amore. Oggi a Storie Italiane parla anche del suo passato difficile. Un'infanzia, la sua, passata con non poche difficoltà. Il bullismo lei l'ha conosciuto bene, ma non ha mai voluto rispondere a questi gesti ostili. "Io non diventerò mai quello che loro mi hanno fatto", dichiara sicura di sé Vladimir di fronte a Eleonora Daniele.









Vladimir Luxuria è lo pseudonimo di Wladimiro Guadagno. Nato a Foggia il 24 giugno 1965, oggi è un personaggio del mondo dello spettacolo ma è stata anche un'esponente della politica italiana, eletta in Parlamento alla Camera dei deputati alle elezioni politiche del 2006 (XV Legislatura), iscritta al partito di Rifondazione Comunista.







Si definisce transgender, che significa che non si sente riconducibile né al sesso femminile né a quello maschile. Non avendo cambiato sesso attraverso operazioni chirurgiche, non si identifica nella definizione di transessuale. Sebbene coscientemente appartenga al sesso maschile dal punto di vista biologico e giuridico, preferisce che la si descriva usando pronomi e aggettivi femminili. La sua attività artistica inizia nella sua città natale dove organizza feste al “Dirty Dixy Club”, prima (ma anche l’unica) discoteca trasgressiva della città. Tiene i suoi primi spettacoli a partire dal 1982, anche alla “Taverna del Gufo” – dove il concittadino Renzo Arbore mosse i suoi primi passi.

