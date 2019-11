“Mi fai soffrire”. UeD, Daniele Schiavon e Giulia: arriva la resa dei conti

Uomini e Donne, il percorso di Giulia si avvia alla conclusione. Al centro delle attenzioni Daniele Schiavon. Dopo la scorsa puntata Daniele è andato da lei, trovandola in lacrime. Tra i due è arrivato il chiarimento, tanto che è scattato un bacio. In studio, il corteggiatore oggi ammette di non riuscire a esprimersi e di non avere nulla da nascondere. Daniele, però, si alza e se ne va poiché non riesce ad accettare il fatto che Giulia continui a conoscere Alessandro. In seguito, torna in studio Zarino, il quale confessa di avere troppa paura di perdere Veronica.

Manda a casa le altre due corteggiatrici e decide di fare la scelta. La sua decisione, però, vi anticipiamo che viene molto criticata dai presenti in studio, in quanto sembra che il suo sia un modo per ripulirsi l'immagine. Ma le sorprese potrebbero non finire, al centro di tutto anche Daniele Schiavon.