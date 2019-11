A Vieni da me Caterina Balivo ha ospitato e intervistato Nicola Pietrangeli, che è considerato il più grande tennista italiano di sempre. Il campione si è raccontato a cuore aperto nello studio di Rai1, parlando della sua carriera e della sua vita privata ma durante l’intervista, che va in onda in diretta, è incappato non in una ma in una serie di gaffe che hanno fatto esplodere la polemica sui social e costretto la padrona di casa a intervenire.

Pietrangeli, 86 anni, ha accennato alla storia avuta con Susanna Artero, con cui ha condiviso 18 anni della sua vita e che lo ha reso padre per 3 volte e ricordato i momenti più belli della sua carriera sportiva. Ha anche svelato un aneddoto: “In Australia, l’equivalente di Playboy femminile, ci chiese di posare nudi, Ci hanno offerto anche dei soldi. Poi hanno offerto la cosa a me e Panatta, ma niente anche perché non si poteva”, ha rivelato guardando una vecchia foto di squadra. (Continua dopo la foto)