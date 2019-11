Caterina Balivo, la frecciatina su Bianca Guaccero non passa inosservata. I fan non perdonano: “Ma ti rendi conto?”

Incredibile siparietto quest’oggi al classico appuntamento con ‘Vieni da me’. La conduttrice Caterina Balivo ha commesso una gaffe clamorosa, anche se i più maligni ipotizzano che si sia trattato di un errore volontario per lanciare una vera e propria frecciatina alla diretta interessata. Caterina si è collegata in diretta con l’artista Enrico Ruggeri, il quale per tre sabato consecutivi sarà impegnato con il programma ‘Una storia da cantare’ insieme a Bianca Guaccero. Ed è proprio quest’ultima la protagonista delle affermazioni rilasciate dalla presentatrice di ‘Vieni da me’. (Continua dopo la foto)















Il cantautore milanese ha infatti affermato: “Sarò affiancato da Bianca Guaccero” e quel punto è intervenuta la Balivo: “Ma dov’è Bianca? Non sta facendo le prove con te”. Dimenticandosi o facendo finta di dimenticare che a quell’ora la conduttrice pugliese è in diretta su Rai 2 con ‘Detto Fatto’. (Continua dopo la foto)













Ruggeri ha cercato di togliersi dall’imbarazzo dichiarando: “Sono arrivato prima io…”. Ma il commento della Balivo non è piaciuto a numerosi utenti di Twitter, che si sono letteralmente scatenati: “Dov’è Bianca? Ben sapendo che è in diretta su Rai 2”, “Non ti viene in mente che sta su Rai 2?”. (Continua dopo la foto)

Caterina Balivo era finita al centro delle polemiche per una presunta frase contro le donne: “Certo, la donna deve stare in casa”, ma la sua affermazione era risultata ironica nei confronti del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Il suo sarcasmo non era stato compreso da tutti sul web e la presentatrice aveva dovuto fare alcune precisazioni: “Il mio pensiero è l’opposto di quanto detto. Qualcuno si è divertito a scrivere dei tweet ed ha scatenato un polverone. Che io fossi ironica, non è stato chiaro ai più…Anche se lavoro in tv da più di 20 anni”. Caterina Balivo è nata a Napoli nel 1980. Per quanto riguarda la sua sfera privata, ha avuto una lunga storia d’amore con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico. Il 29 maggio del 2012 è diventata mamma per la prima volta, quando ha dato alla luce Guido Alberto, nato dalla relazione con il manager finanziario Guido Maria Brera. Con quest’ultimo è convolata a nozze il 30 agosto del 2014 a Capri ed il 16 agosto del 2017 ha partorito la secondogenita Cora. Il 30 ottobre 2018 ha pubblicato inoltre il suo primo romanzo, intitolato ‘Gli uomini sono come le lavatrici’.

