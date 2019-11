“Aspetto le foto del bacio” aveva detto Ambra Lombardo attraverso le sue Instagram Stories e due giorni fa è stata accontentata. Il settimanale ‘Diva e Donna’ l’ha accontentata. Nelle immagini pubblicate dal settimanale si vede la fidanzata di Kikò Nalli alzarsi la maglietta per mostrare a Gaetano Arena i risultati della sua operazione di chirurgia estetica sul suo dècolletè. Ambra Lombardo e Gaetano Arena ridono di gusto, mostrando di essere davvero molto intimi, e alla fine scatta il bacio. Continua a tenere banco nel salotto di Pomeriggio Cinque il presunto flirt tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Gaetano Arena e Ambra Lombardo: a buttare benzina sul fuoco ci ha pensato Giulia Napolitano, ex fidanzata di Arena. Lo scontro è andato in onda giovedì 14 novembre. (Continua a leggere dopo la foto)















Kikò Nalli, Ambra Lombardo e Gaetano Arena sono d’accordo su un’unica cosa: il tradimento non c’è stato e la foto del bacio non sarebbe una prova. Si tratterebbe solo di un frame ripreso da un video con un’angolazione molto ambigua. I due, secondo la versione dei fatti di Gaetano, si stavano baciando sulla guancia. Ma non sono dello stesso parere Barbara D’Urso, Carlo Mondonico e Alan Fiordelmondo. In particolare il paparazzo ha accusato Gaetano, e forse anche altre persone indirettamente, di aver orchestrato tutto solo a scopo pubblicitario. (Continua a leggere dopo la foto)









Mondonico ha poi rivelato la lite dei tre e l’ex gieffino ha confermato: “Sì, abbiamo litigato. Mi hanno chiamato incolpandomi di tutto. Se sei mio amico come ti permetti a dirmi sta roba”. Secondo Gaetano Kikò avrebbe dovuto credergli, da amico, e non accusarlo. Poi l’ex gieffino ha aggiunto: “Kikò ha detto che quella roba lì l’avevo organizzata io. Il posto dove ci siamo seduti lo ha scelto Ambra, ma come posso organizzare io?”.

Poi la stoccata di Giulia, ex fidanzata di Gaetano Arena. “Ambra ha preso in giro tutta Italia, dal primo momento. Esistono dei messaggi in cui Ambra dice frasi della serie ‘Devo entrare nella mente del telespettatore medio’. Li ha mandati a una persona che conosciamo entrambi. Lei architettava tutto con Kikò, è una farsa. Ambriful, non Beautiful. Io ho i messaggi. Non è secondo me, io ho tutto: è provato. No, Kikò non è d’accordo. Lo vedo davvero innamorato di lei. Ambra finge dall’inizio”. (Continua a leggere dopo la foto)





Secondo la modella Ambra avrebbe tradito Kiko altre due volte. 2Uno è un ex calciatore, l’altro è l’uomo con cui stava quando è entrata in Casa. Lei uscita dalla Casa stava con entrambi”, ha rivelato lasciando il pubblico e la stessa Barbara D’Urso senza parole.

Pamela Camassa mai vista così. L’ex ‘Amici’ non lascia spazio all’immaginazione: “Attento Filippo che te la rubano”