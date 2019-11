“Belen l’ha rubata alla Rai!”. Caterina Balivo lo svela in diretta. Il retroscena sulla Rodriguez che nessuno conosceva

La faida tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, nata su Instagram a colpi di stories e frecciatine, è approdata in televisione. Le ipotesi che si leggono sono riconducibili ai motivi più disparati, ma pare che sia stata la scelta di Belen di impartire lezioni di make up con tutorial di grande impatto social sia al centro della diatriba tra le due protagoniste di questa querelle. “Se parlo rovino famiglie”, era stata la risposta di Giulia De Lellis dopo che Belen aveva criticato con sarcasmo il filtro che la presunta rivale ha sfoggiato con fierezza poche ore prima. Inevitabile pensare a Belen e a Stefano De Martino, tornati insieme dopo una separazione fallimentare, soprattutto dopo il gossip che vorrebbe tra la Rodriguez e l’ex di Giulia, Andrea Damante, un presunto flirt nel recente passato. Già con Cecilia Rodriguez i rapporti si erano mostrati ambigui e alquanto tesi. (Continua a leggere dopo la foto)















La dichiarazioni rilasciata da Cecilia in merito all’altezza di entrambi non era stata gradita e la replica non aveva atteso molto ad arrivare. “Tutti nelle interviste dicono: Che belli, o auguri e figli maschi. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti un metro e una banana. Precisi precisi”, aveva dichiarato Cecilia Rodriguez a Chi, e Giulia aveva risposto con un: “Sarò bassa, ma almeno sono simpatica”. (Continua a leggere dopo la foto)









Nella puntata di oggi di Vieni da me, Caterina Balivo ha parlato della lite tra l’argentina e l’ex gieffina vip con alcuni suoi ospiti, tra i quali Stefano Dominella. Nella chiacchierata con l’ospite, la conduttrice ha tenuto a ribadire che la Rodriguez è sempre stata molto brava con trucco e parrucco e ha preso le sue difese: “Non capisco perché Belen non potrebbe fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis…”. Ma la conduttrice di ‘Vieni da me’ ha svelato anche un retroscena molto curioso sulla moglie di Stefano De Martino. (Continua a leggere dopo la foto)





“Si è sempre truccata da sola e le truccatrici restavano senza parole. Quando ha trovato una truccatrice in Rai che le piaceva, questa si è licenziata per seguire Belen. Adesso è diventata la sua truccatrice personale…”, ha svelato Caterina Balivo. Chissà chi è la fortunata!

“Basta! È inaccettabile”. Barbara D’Urso ‘nei guai’. Un attacco senza precedenti