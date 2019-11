Adriano Celentano, dopo la prima puntata di ‘Adrian’ arriva la decisione: “Maria De Filippi…”

Il programma ‘Adrian’ di Adriano Celentano non ha registrato buoni ascolti la settimana scorsa e dunque si è dovuto correre ai ripari per rianimare la serie animata ideata dal ‘molleggiato’, che andrà in onda stasera. Tra gli ospiti ci sarà il collega Gianni Morandi. Non è ancora chiaro con certezza cosa farà, ma l’ipotesi più plausibile è che possa duettare con Adriano. Gianni ha praticamente ricambiato a lui il favore per l’ospitata a Sanremo di qualche anno fa. Ma a far rumore è soprattutto l’arrivo di un’altra ospite d’eccezione: stiamo parlando dell’amatissima conduttrice televisiva Maria De Filippi. La notizia è stata confermata a poche ore dal’inizio del programma dal blog ‘Davidemaggio.it’. Maria però non farà parte di un gruppo di diversi personaggi di genere femminile, come accaduto l’altra volta con protagonisti gli uomini. (Continua dopo la foto)















La moglie di Maurizio Costanzo presenzierà infatti da sola. Molto probabilmente si parlerà dei suoi programmi di successo in onda su Canale 5 e del fatto che Mediaset non possa proprio rinunciare alle conduzioni di Maria, tenuto conto dei risultati eccellenti sotto il profilo dell’audience. Ciò che invece non sta accadendo con ‘Adrian’. (Continua dopo la foto)













Nello scorso appuntamento Celentano chiamò cinque grandi conduttori televisivi: Paolo Bonolis, Carlo Conti, Gerry Scotti, Massimo Giletti e Piero Chiambretti per parlare di televisione e dei modi per poterla migliorare. Tale decisione di affidarsi esclusivamente a volti maschili aveva provocato dure reazioni da parte del pubblico. E nonostante la scelta di pezzi grossi della tv, i telespettatori non avevano risposto bene. (Continua dopo la foto)

In televisione, il 2 novembre scorso ha rilasciato un’intervista a ‘Verissimo’ con Silvia Toffanin. Nella sua carriera professionale si segnalano cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, con un trionfo ottenuto nel 1970 con la canzone ‘Chi non lavora non fa l’amore’, portata in gara insieme alla moglie Claudia Mori. Ha avuto grande successo anche all’estero, soprattutto in Francia, Unione Sovietica, Germania, Stati Uniti, Cina, Sud America, Grecia ed Austria. Adriano è anche stato grande protagonista al cinema recitando in ben 40 film. Il soprannome ‘molleggiato’ è nato per via del suo peculiare modo di ballare e muoversi. Con la Mori è sposato dal 1964 ed ha avuto tre figli: Rosita, nata nel 1965, Giacomo nel 1966 e Rosalinda nel 1968. Ha anche un nipote, di nome Samuele (nato nel 2004), figlio di Giacomo e di sua moglie Katia.

