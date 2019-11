“Basta! È inaccettabile”. Barbara D’Urso ‘nei guai’. Un attacco senza precedenti

Massimo Giletti non perde mai occasione per lanciare frecciatine a Barbara D’Urso e punzecchiarla sia in TV, sia nelle sue interviste, come nell’ultima concessa a Giuseppe Candela per Il Fatto Quotidiano. Qualche settimana fa a Non è l’Arena, Massimo Giletti aveva ospitato Pamela Prati per chiarire ancora una volta la spinosa questione Mark Caltagirone.

Tuttavia, nel corso della trasmissione di La7, sia il conduttore che la protagonista della vicenda avevano lanciato alcune frecciatine nemmeno troppo velate a Barbara D’Urso e ai suoi programmi tv, svelando alcuni retroscena su quanto era accaduto con la conduttrice all’epoca della messa in onda di ”Live – Non è la D’Urso”. “La D’Urso non mi ha messo in condizione di parlare. Lei aveva visto i miei messaggi. Ci ha fatto 10 puntate con il 22% di share”, aveva detto la Prati nello studio. (Continua a leggere dopo la foto)