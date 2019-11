Conduttore, sceneggiatore e scrittore, Fabio Volo diventa famoso alla fine degli anni Novanta, quando viene scelto per condurre ‘’Le Iene’’ insieme a Simona Ventura e Andrea Pellizzari. Dopo il successo nel programma Mediaset, Fabio Volo conduce Il Volo del mattino, in onda su Radio Deejay a partire dal 2000, anno in cui pubblica il suo primo libro, Esco a fare due passi, che vende oltre 300mila copie. Nel 2006 dopo alcuni anni in Mediaset Fabio debutta su MTV con il programma Italo, uno show che ha affrontato temi d’attualità con ospiti musicali come Renzo Arbore e Samuele Bersani. Ha recitato in numerosi film e ha prestato la sua voce come doppiatore in alcuni lungometraggi animati. Nel 2011 i suoi romanzi sono arrivati a vendere oltre 5 milioni di copie nella sola Italia e sono stati tradotti anche in altre lingue. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel 2014 è testimonial di alcuni spot televisivi Vodafone Italia e partecipa come inviato a Che tempo che fa di Fabio Fazio. Dal 2011 Fabio Volo convive con l’islandese Johanna, un’istruttrice di pilates che ha conosciuto in una palestra di New York. Il 26 novembre 2013 è nato il loro primo figlio, Sebastian e l’11 agosto 2015 è venuto alla luce il loro secondo figlio Gabriel. In pochi sanno qualcosa di più sulla bella compagna di Fabio, ma sul suo blog ci ha pensato lei a presentarsi.

“Mi chiamo Johanna Maggy Hauksdottir, sono nata e cresciuta in Islanda e fin da bambina ho sempre preferito stare all’aria aperta”. Alla voce about me del suo blog Mother’s Spell, Johanna Maggy non racconta chi è ma preferisce presentarsi, spiegando che cosa le piace fare. E il suo blog si sviluppa esattamente a partire da questa premessa. Al centro dei suoi interessi compaiono sempre due costanti: l’amore e il benessere. (Continua a leggere dopo la foto)









Jhoanna ha anche un profilo Instagram e nella sua presentazione è estremamente chiara: “mamma di due bambini, insegnante di pilates, e coach di wellness. E vive tra NYC, l’Italia e l’Islanda”, ovviamente insieme al suo amore Fabio Volo. Jhonanna è partita dall’Islanda quando aveva solo 19 anni, per andare in Sud Africa, dopo l’amore per il sud del mondo è arrivato quello per il Pilates, la disciplina che l’ha portata fino a New York, dove ha vissuto per 8 anni. (Continua a leggere dopo la foto)





Nella Grande Mela ha incontrato e si è innamorata di Fabio Volo. Dopo un po’ è rimasta incinta del loro primo figlio. “Mi piaceva, stavamo insieme senza fatica. A un certo punto ho cominciato a pensare alla mia vita con lei e senza di lei e sicuramente preferivo la prima. La amo, non so quanto durerà ma per il momento è così”, ha raccontato lo scrittore al Corriere.it. Fabio Bonetti, questo il vero nome di Fabio Volo, è nato a Calcinate, provincia di Bergamo, il 23 giugno 1972. È alto 174 centimetri e pesa 75 chili.

