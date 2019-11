“Voglio te!”. A Uomini e Donne tutti senza parole. Giulia Quattrociocche stupisce e sceglie ‘lui’

La notizia circolava ormai da giorni, ma stavolta è arrivata la conferma. La tronista di ‘Uomini e Donne’ Giulia Quattrociocche, nella registrazione della puntata di oggi, 14 novembre, ha fatto la sua scelta. La ragazza non poteva più mentire al suo cuore e dopo la scelta di Alessandro Zarino è toccato a lei delineare il suo futuro sentimentale. Ad anticipare la notizia è ‘Il Vicolo delle News’, notoriamente molto informato sui fatti ed abile a comunicare con precisione le sue news. Le strade da intraprendere erano due: uscire insieme a Daniele oppure ad Alessandro. Il pubblico aveva già compreso che dentro di sé Giulia avesse già preso la sua decisione ed ora tutte le indiscrezioni sono finalmente state confermate dai fatti. (Continua dopo la foto)















Nonostante alcune segnalazioni comunque apparse non credibili circa un suo fidanzamento segreto, la Quattrociocche ha annunciato la volontà di iniziare una storia d’amore con Daniele Schiavon. Dunque lui e Giulia sono diventati definitivamente la nuova coppia del dating show di Canale 5. (Continua dopo la foto)













La romana il suo primo bacio a ‘Uomini e Donne’ lo aveva dato proprio sulle labbra di Daniele e ciò aveva fatto ipotizzare a molti la possibilità che Giulia fosse ormai certa dei passi da compiere. Ma per il deluso Alessandro il futuro non dovrebbe essere assolutamente negativo. Infatti, per lui si prefigura una nuova importante esperienza. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Domani si inizia, sosteniamo la nostra giulietta❤️ Un post condiviso da Giulia Quattrociocche (@giulia_quattrociocche_) in data: 15 Set 2019 alle ore 10:35 PDT

Secondo quanto anticipato sempre da ‘Il Vicolo delle News’ il giovane potrebbe diventare il nuovo tronista, prendendo il posto proprio di Giulia. La conduttrice Maria De Filippi avrebbe inoltre deciso di incontrarlo dopo la registrazione della puntata proprio per offrirgli questa opportunità. Non è difficile immaginare che lui possa accettare al più presto. La Quattrociocche è nata a Roma nel 1992 ed è studentessa all’università di Tor Vergata a Roma, all’ultimo anno della laurea triennale. Ha dichiarato in passato di aver detto no ad un’offerta che proveniva dalla Cina per non lasciare sola la madre. Ha un negozio virtuale su ‘Depop’, un sito web dove è possibile vendere le proprie cose tra privati. Nel 2014 ha preso parte alla graduatoria per una borsa di collaborazione con l’ateneo romano per lavorare part-time in biblioteca, ma non è rientrata tra i vincitori.

Gennaro Lillio, l’oblio dopo il Grande Fratello. Ora rispunta con un nuovo look: “Sembro un barbone”