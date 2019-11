Gennaro Lillio, l’oblio dopo il Grande Fratello. Ora rispunta con un nuovo look: “Sembro un barbone”

Lo abbiamo conosciuto nella casa del Grande Fratello, dove ha iniziato una relazione con Francesca De André, figlia di Cristiano, all’epoca fidanzata con Giorgio Tambellini. Dopo la fine della relazione con il compagno, la De André si è lasciata andare con il modello napoletano e alla fine del reality show i due hanno iniziato a frequentarsi. La loro storia, però, è finita bruscamente e con risolvi non troppo felici per i due. L’ex gieffina, ospite a Domenica Live con il fidanzato Giorgio Tambellini, ha infatti accusato Gennaro di averla addirittura aggredita: “Gennaro mi ha scaraventata dall’altra parte della camera dell’albergo perché non voleva che avessi un confronto con Giorgio. – ha ammesso la De André – Io vado a 3mila e lui è una tartaruga. Lui ha lati infantili. Bravissimo ragazzo, è d’oro e gli auguro di trovare una persona come lui. Voleva fare il padre e padrone con me? Ma dove vai?”. (Continua a leggere dopo la foto)















Il modello napoletano aveva risposto alle accuse."Sono qui a smentire questa cattiveria, questa diffamazione fatta nei miei confronti. Non ho mai sfiorato Francesca né nessun'altra donna", aveva dichiarato Gennaro Lillio investito dalle accuse di aver alzato le mani sulla ragazza con cui ha avuto una storia durante e dopo il reality: "Sulla violenza sulle donne non si scherza e sicuramente la signorina mi verrà a rispondere nelle sedi opportune".









Dopo l'esperienza al Grande Fratello e nei salotti di Barbara D'Urso, di Gennaro Lillio si sono perse le tracce. Il motivo è presto detto, perché l'ex concorrente del reality show ha partecipato a 'Pechino Express'. Gennaro ha fatto ufficialmente ritorno in Italia dopo aver preso parte alla nuova stagione del game show: "Finalmente sono tornato a casa! Mi faccio vivo soltanto ora perché non potevo prendere il mio telefono. Non posso parlare, ma posso rivelarvi che per me è stata una bellissima esperienza. Molto intensa, direi pazzesca!".





L’esperienza a Pechino Express ha messo a dura prova la sua fisicità. “È un’esperienza travolgente, molto stancante. Ho bisogno di darmi una sistemata e cambiare look. Messo così sembro un barbone. Sono da sistemare!”, ha detto il modello napoletano in alcune instagram story girate all’interno dell’aeroporto di Dubai.

