Sigfrido Ranucci è un giornalista e conduttore. Laureato in Lettere alla Sapienza di Roma, ha iniziato a lavorare nel mondo dell’informazione nel 1989, quando è approdato al Tg3, occupandosi di attualità, sport e cronaca. Nel 1997 ha cominciato a collaborare con Rai News, Rai International e Tg3 Primo Piano e due anni dopo, nel 1999, è stato scelto dalla Rai come inviato nei Balcani, mentre nel 2001 è volato a New York per raccontare gli attentati terroristici alle Torri Gemelle. In quello stesso anno Sigfrido Ranucci è anche riuscito a recuperare l’ultima intervista, inedita, rilasciata da Paolo Borsellino prima della morte, a poche ore dalla strage di Capaci, in cui per la prima volta parlava dei rapporti fra Marcello Dell’Utri, Silvio Berlusconi e Vittorio Mangano, boss di Cosanostra. Quattro anni dopo, il giornalista è stato inviato a Sumatra per documentare lo tsunami. (Continua dopo la foto)















Nel corso della sua carriera Sigfrido Ranucci ha realizzato molte inchieste importanti affrontando temi difficili, come la mafia, il traffico illecito dei rifiuti e l’uso dell’uranio impoverito come arma. Inchieste per cui ha ottenuto una lunga serie di riconoscimenti. Dal Silver Satellite – Gran Prix – Television World per l’inchiesta Il valzer dei veleni; al premio Giornalista Europeo Penne Pulite. E ancora il Premio Giornalistico televisivo Ilaria Alpi per Veleni di Stato, il Premio Ilaria Alpi, il Premio Cronista, il Premio internazionale di giornalismo Maria Grazia Cutuli e tanti altri. (Continua dopo la foto)









A partire dal 2006, Ranucci ha iniziato a lavorare con Milena Gabanelli come autore di Report, in onda su Rai3. Hanno anche scritto un libro insieme, ‘Ecofollie’, che ha come tema lo smaltimento delle scorie nucleari. Nel 2009 lui ha pubblicato anche ‘Il patto: da Ciancimino a Dell’Utri’, realizzato grazie alla testimonianza di un infiltrato. Dal 2011 collabora con il Corriere della Sera e dal 2017 ha sostituito Milena Gabanelli alla conduzione di Report. (Continua dopo le foto)







Sigfrido Ranucci, che è nato a Roma il 24 agosto 1961 sotto il segno della Vergine, è forse uno dei volti pubblici più riservati in assoluto. Peso, altezza e soprattutto vita privata sono una vera roccaforte. Non ha mai dato informazioni sui social network e non ne ha mai parlato in nessuna intervista. Non è dato sapere se sia sposato, ma il giornalista e conduttore ha sicuramente dei figli, dato che in una lettera pubblicata sul Corriere della Sera scrisse di aver fatto sempre vaccinare i propri figli. Una curiosità: pare che guadagni circa 180mila euro l’anno, come reso noto recentemente da Il Fatto quotidiano.

