“Gemma? Lei ormai…”. UeD, Giorgio Manetti spietato sulla Galgani. Parole tremende

L’ex cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, Giorgio Manetti, è tornato a parlare dopo un periodo lontano dai riflettori. L’uomo non ha evitato alcun argomento, soffermandosi sull’ex fidanzata Gemma Galgani, sul ritorno in televisione di Anna Tedesco e su Tina Cipollari. Giorgio ha anche confessato di aver intrapreso una storia d’amore con una donna di nome Caterina, una vecchia conoscenza ritornata d’attualità. Tra i due l’amore e la passione procedono benissimo, infatti sono andati a convivere a Firenze. Ma alla domanda se stesse pensando già di convolare a nozze, ha risposto che il matrimonio non rappresenta assolutamente una priorità in questo momento della sua vita. Andiamo a vedere perché è stata tirata in ballo l’opinionista Tina. (Continua dopo la foto)















“Tina Cipollari? Ho saputo della sua dieta e faccio il tifo per lei, può farcela! Ci vediamo ogni tanto al ristorante del suo fidanzato Enzo, a Firenze, dove spesso vado a cena con Caterina”, ha confidato Manetti. Poi è stata la volta di difendere Anna Tedesco, ritornata al dating show di Canale 5. (Continua dopo la foto)













“Anna Tedesco? C’è sempre stata una bella amicizia e ci sarà sempre. Lei è rientrata a Uomini e Donne e le auguro buona fortuna, ma ho notato che la punzecchiano, insinuando un coinvolgimento tra me e lei. Non mi piacciono le allusioni velenose”, ha detto Giorgio. Che inevitabilmente ha dovuto toccare il tasto Gemma. (Continua dopo la foto)

“Lei ormai fa parte dell’entourage, dell’arredamento. Dopo dieci anni le auguro di trovare ciò che cerca, ma io mi sarei un po’ stancato dopo tutti questi anni. Su di lei è stato detto tutto, non saprei cos’altro aggiungere”, ha concluso l’ex protagonista del Trono Over di ‘Uomini e Donne’. Qualche settimana fa Giorgio Manetti aveva rilasciato una breve dichiarazione sulla sua ex partner al settimanale ‘Nuovo Tv’: “Una persona che tutti i giorni si fa maltrattare in quel modo, a farsi insultare e a farsi denigrare, potrebbe anche trovare l’anima gemella ma non lascia la trasmissione”. Da un punto di vista professionale, il 63enne originario di Campi Bisenzio (Firenze) lavora come manager ed è curatore di una rubrica sull’amore per il giornale ‘Mio’. Adora la musica e soprattutto gli artisti Mina, Lucio Battisti, Elvis Presley e Michael Jackson ed ama follemente la California.

“Sta per cambiare tutto”. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dopo le voci l’annuncio inaspettato