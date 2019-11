Giacomo Urtis, la gaffe su Francesca Cipriani gela lo studio di Mattino 5. Lei non si trattiene e si infuria: “Come ti sei permesso?”

Francesca Cipriani ospite a Mattino Cinque racconta dei suoi ritocchini, ma in particolare dell’ultimo intervento per diventare ancora più curvy. La ex concorrente de La Pupa e il Secchione, infatti, rivela di essersi rifatta i glutei per essere ancora più morbida e ottenere un fisico a clessidra, simile a quello che sfoggiano Jennifer Lopez e Kim Kardashan. A Mattino Cinque si parla del dilemma “curvy o slim” e Francesca Cipriani è intervenuta raccontando la sua bellezza curvy. A pochi giorni dal Natale, la showgirl si regalata a un ritocchino ai glutei dal chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Dopo l’intervento la Cipriani è davvero al settimo cielo: ”Sono una vera portaerei”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex pupa ha mostrato il suo nuovo lato b ringraziando il dottore e dicendosi soddisfatta del risultato per la gioia di tutti e tra le risate degli ospiti che lo “trovano molto rimpolpato”. Durante la puntata di Mattino Cinque, il dottor Giacomo Urtis ha commesso una gaffe che ha fatto arrabbiare tantissimo Francesca Cipriani. Il medico dei vip ha rivelato che la showgirl, oltre ad aver aumentato il volume del suo lato B, ha intenzione di aumentare (ancora una volta) la taglia del suo seno. (Continua a leggere dopo la foto)









Una confessione criticata dalla Cipriani, che non aveva nessuna intenzione di rendere noto di avere in programma di operarsi, ancora una volta, al seno. L’ultimo ritocchino risale alla fine del 2018, quando ha deciso di rifarsi il seno, aumentando nuovamente la taglia. “Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo”, raccontò allora la showgirl al giornalista di DiPiù. Un occhio attento, però, può notare che anche il viso ha subito dei “ritocchini”, come gli zigomi e qualche “tiratina”. (Continua a leggere dopo la foto)





Poco dopo la gaffe di Giacomo Urtis, la showgirl si è arrabbiata con Valerio Merola. Il conduttore ha insinuato che la showgirl non trovi un fidanzato a causa dei suoi numerosi interventi estetici. “Ma cosa c’entra che non ho uomo da tre anni? Ma cosa stai dicendo? Io lo faccio per me, mica per gli altri!”, ha detto Francesca Cipriani rispedendo al mittente le accuse.

