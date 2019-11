“Ho una portaerei”. Francesca Cipriani si rifà il lato b. E mostra il risultato in diretta tv

Francesca Cipriani è diventata nel tempo una nota showgirl della tv italiana. Cresciuta a Sulmona, in Abruzzo, la bionda bombastica è diventata famosa dopo aver preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello. Anche se già nella Casa di Cinecittà si era fatta notare per via della sue forme prorompenti, oggi il suo aspetto è molto cambiato. Grazie all’aiuto della chirurgia estetica, la Cipriani è infatti diventata una bellezza a dir poco “esplosiva”. Partita dal Grande Fratello nel 2006, e diventata famosa grazie alla partecipazione a programmi come ‘La Pupa e il Secchione’, consacrata alla tv popolare con l’Isola dei Famosi, negli anni la notorietà di Francesca Cipriani è andata di pari passo con l’ostentazione della sua fisicità frutto di diversi interventi estetici. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ultimo ritocchino risale alla fine del 2018, quando ha deciso di rifarsi il seno, aumentando nuovamente la taglia.

“Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo”, raccontò allora la showgirl al giornalista di DiPiù. Un occhio attento, però, può notare che anche il viso ha subito dei “ritocchini”, come gli zigomi e qualche “tiratina”. (Continua a leggere dopo la foto)









Francesca Cipriani è sempre stata una bella ragazza per questo i suoi cambiamenti sembrano ancora più esagerati e immotivati. Non solo. Nella puntata di Mattino 5 andata in onda giovedì 14 novembre, l’ex gieffinaha annunciato di aver rifatto anche il lato b. Federica Panicucci ha mandato in onda uno spezzone del servizio che andrà in onda in esclusiva durante ”Pomeriggio 5”. La conduttrice annuncia il suo arrivo in studio da dietro le quinte ed è subito show. (Continua a leggere dopo la foto)





Francesca Cipriani annuncia di “avere una portaerei” e mostra il suo lato b ringraziando il dottore e dicendosi soddisfatta del risultato per la gioia di tutti e tra le risate degli ospiti che lo “trovano molto rimpolpato”. Durante l’ospitata Francesca Cipriani ha rivelato che il suo sogno è avere il fisico a clessidra, come quello che sfoggiano Jennifer Lopez e Kim Kardashian.

