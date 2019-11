“Gemma? No, no…”. Tina Cipollari lo ha confermato al Maurizio Costanzo Show. Inizia il conto alla rovescia

“No Maria, io esco!”. È questo il titolo dell’ultimo libro di Tina Cipollari che proprio in questi giorni ha affermato che ne vedremo delle belle! Sembra proprio che a breve uscirà il nuovo libro di Tina! L’opinionista è stata ospite al Maurizio Costanzo Show nella puntata di mercoledì 13 novembre 2019, in cui si è parlato proprio di libri. E inevitabilmente è arrivato questo annuncio. Il testo del 2015 è stato pubblicato nel 2015 ed è stato scritto da Simone Di Matteo, un amico strettissimo dell’opinionista di Uomini e Donne. Non era una sua autobiografia, anche se lei ci ha messo mano insieme a Simone, ma è la storia del personaggio che ha portato in televisione, la Vamp a cui tutti siamo oggi affezionati. Da questo il titolo “No Maria, io esco!” proprio come il tormentone lanciato a Uomini e Donne. Se questo primo libro è stato sulla Vamp, sull’opinionista che vediamo ogni giorno accanto a Maria De Filippi, il prossimo libro di Tina di cosa tratterà? Ancora si sa poco e niente. Naturalmente ci ha pensato Maurizio Costanzo a farle la domanda che avremmo voluto farle tutti. Continua a leggere dopo la foto















“Sì, sto scrivendo un libro. C’è questo progetto. Quando sarà pronto verrò qui a presentarlo”. A questo punto il conduttore ha voluto scherzare un po’ e ha chiesto: “È su Gemma?”. Tra le risate del pubblico, Tina ha risposto: “Su Gemma? No, no, no. Su Gemma no, assolutamente. Non è proprio il caso”. Continua a leggere dopo la foto









Poi Costanzo la incalza: “Tina si sogna Gemma Galgani anche di notte?”. Lei ha risposto sorridendo: “Ultimamente ho avuto un grande incubo e c’era proprio Gemma”. Scopriremo nelle prossime settimane di cosa tratterà questo nuovo libro di Tina e se sarà una autobiografia oppure altro. Continua a leggere dopo la foto







Certo è che oggi come oggi pare che scrivere libri vada proprio di moda: presente al Maurizio Costanzo Show anche Giulia De Lellis, che sogna in grande con il suo Le corna stanno bene su tutto. Dopo aver parlato brevemente del libro, Tina Cipollari ha detto di essere dimagrita di dodici chili fino a oggi e che spera di perderne altri dieci. Sarà forse su questo il nuovo libro?

