“Quei bambini…”. Alessandra Mastronardi torna in tv e scendono le lacrime. Il gesto dell’attrice è da applausi

Il 5 settembre l'attrice e madrina della 76° Mostra d'Arte cinematografica di Venezia, Alessandra Mastronardi è stata nominata dal Presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo nuova Goodwill Ambassador dell'Unicef. Questa la motivazione letta nel corso della cerimonia: "Nell'anno in cui si celebrano i 30 anni dell'approvazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite, perché attraverso la sua sensibilità e il suo impegno possa dare voce alle bambine e ai bambini più vulnerabili e luce a tanti piccoli invisibili. Alessandra, in particolare, si mobiliterà per i diritti di milioni di bambine, le più esposte a rischio di discriminazione, povertà e sfruttamento".















La cerimonia – moderata dal Portavoce dell'UNICEF Italia Andrea Iacomini – si è svolta presso l'Italian Pavilion Sala Tropicana Conferenze dell''Hotel Excelsior al Lido di Venezia. L'attrice è stata ospite di "Prodigi – La musica è vita", il programma di Rai1, in collaborazione con Unicef ed EndemolShine Italy, che il 13 novembre è andato in onda in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai.









Quando Alessandra Mastronardi ha fatto la sua comparsa come Ambasciatrice Unicef ha raccontato i suoi viaggi umanitari in Libano e in Siria. Parlato e mostrato filmati di tutte quelle "persone che l'Unicef aiuta e che personalmente non dimenticherò", ha affermato commossa. "In Libano ho ritrovato più forte che mai la forza della vita, gli occhi dei bambini ti insegnano che non bisogna lasciarsi vincere", ha spiegato ancora l'artista durante la sua ospitata in televisione.





Alessandra Mastronardi, l’ultima madrina del Festival di Venezia, ci ha fatto innamorare di ogni suo beauty look e anche durante la serata di ”Prodigi” è stata accolta dal pubblico con grande calore e affetto. Sempre più bella. E ancora una volta, è riuscita a conquistare tutti.

