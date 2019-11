Ma allora è vero! Paola Caruso, ora parla Barbara D’Urso. E spunta pure un video…

La showgirl Paola Caruso e Moreno Merlo non sarebbero più ormai una coppia. La notizia circola in rete da diversi giorni, ma adesso è stata la sempre presente Barbara D’Urso a sbottonarsi. Durante ‘Pomeriggio Cinque’ la conduttrice ha fatto vedere una clip riassuntiva di ciò che è successo recentemente ed ha fatto intendere che la relazione tra i due si è conclusa. Bisogna ricordare che tra Carmelita e l’ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ c’è un’amicizia che va oltre gli aspetti professionali, quindi non è da escludere la possibilità che sia stata la stessa Paola a dare l’autorizzazione a mandare in onda queste immagini. La D’Urso è apparsa molto dispiaciuta per la situazione che si è creata. Ma andiamo a vedere cosa è stato trasmesso nel filmato. (Continua dopo la foto)















La donna e l’ex tentatore del programma ‘Temptation Island’ non si seguono più sui social network e foto scattate insieme non se ne registrano da tempo. Poi c’è stato anche un altro episodio inequivocabile: in una serata trascorsa in discoteca, Moreno ha avuto un comportamento non proprio da persona fidanzata. (Continua dopo la foto)













Ed infine c’è un’altra situazione che insospettisce non poco. I follower di entrambi hanno ripetutamente chiesto spiegazioni e maggiori notizie, ma nessuno dei due ha risposto, nonostante siano sempre molto attivi sul web. Ciò testimonia che non c’è alcuna volontà al momento di parlare, ma il fatto che tra Paola e Merlo sia terminato l’amore sembra ormai certo. (Continua dopo la foto)

La Caruso è nata il 17 gennaio del 1985, è laureata in Giurisprudenza ed ha una grande passione per l’equitazione. In una puntata di ‘Domenica Live’ confessò di essere stata adottata e di non conoscere i suoi genitori biologici. Proprio il suo amore per i cavalli le costò un brutto incidente: a causa di una rovinosa caduta fu ricoverata in ospedale per problemi di ritenzione idrica e gonfiori. Prima di fidanzarsi con Moreno Merlo, in passato ha avuto diversi flirt con il figlio di Paolo Bonolis, Daniele Interrante, Andrea Casalino e Lucas Peracchi. Ammise inoltre di essere attratta fisicamente da Luca Onestini. Non resta però adesso per lei altra scelta che voltare pagina e cercare di trovare pace e stabilità. Ed i fan ovviamente aspettano ugualmente che si rompa il silenzio intorno a questa vicenda e si faccia definitivamente chiarezza.

