“È falsa!”: la rivelazione sulla foto più famosa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. E ora tutti vogliono vedere quella vera

Su Tv8 è andato in onda quest’oggi un altro interessante appuntamento con il programma ‘Vite da copertina’, condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. La puntata è stata dedicata alla bravissima conduttrice Maria De Filippi, una delle più amate se non la più amata delle reti Mediaset. La donna è infatti ritenuta da molti un esempio da seguire grazie alla sua straordinaria professionalità lavorativa. Maria ha un carattere buono ed umile, ma è estremamente riservata per quanto concerne la vita privata. Tutti ovviamente sono a conoscenza del suo matrimonio con il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo, celebrato il 25 agosto del 1995 al termine di cinque anni di fidanzamento. Ed a proposito delle nozze Ciacci si è lasciato andare ad una rivelazione abbastanza clamorosa. (Continua dopo la foto)















Sul web circola da tantissimo tempo un’immagine di loro due vestiti da sposi durante quel fatidico giorno. Lo scatto è diventato celebre anche perché l’espressione della donna non è delle migliori, infatti appare abbastanza interdetta e quasi triste. Ma ecco qui la notizia che cambia tutti gli scenari. (Continua dopo la foto)













Secondo quanto riferito da Giovanni Ciacci, quell’istantanea non è mai esistita realmente. Sarebbe infatti frutto di un falso, un fotomontaggio orchestrato da un direttore di un giornale. Ma il nome di questa persona resta ancora oggi sconosciuto. Quindi, nessuno sa veramente che abito indossasse la De Filippi quel giorno e che sguardo possa aver riservato nei confronti del marito. (Continua dopo la foto)

Maria a livello professionale è ritenuta una presentatrice di grande successo. In questo periodo è protagonista a ‘Tu si que vales’, ma negli ultimi giorni le sarebbe giunta una proposta allettante. La Apple ha portato il suo servizio streaming anche nel nostro Paese ed il colosso mondiale vorrebbe trasmettere i programmi di Canale 5 della De Filippi. Non resta che attendere la sua risposta e quella di Mediaset per capire se questa possibilità possa rivelarsi davvero fattibile. Questa sera Costanzo sarà invece impegnato con il ‘Maurizio Costanzo Show’: gli ospiti saranno Silvio Berlusconi, Albano Carrisi, Giulia De Lellis, Tina Cipollari, Gianfranco Paglia, Benedetta Rossi, Stefano Macchi, Umberto Broccoli, Michele Bovi e Vittorio Feltri.

Pamela Barretta di Uomini e Donne, critiche per le nuove foto con Enzo Capo: si sono mostrati così