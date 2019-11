“La strana coppia accanto a lui”. GF Vip, Alfonso Signorini ha fatto una scelta esplosiva

Ormai è quasi countdown per l’inizio della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il reality, che andrà in onda su Canale 5, comincerà martedì 7 gennaio 2020. Ricordiamo che inizialmente il suo start era in programma ad ottobre, ma poi si è deciso di posticiparlo proprio subito dopo la fine delle festività natalizie. Nonostante manchino poco meno di due mesi al suo avvio, non si ha certezza dei concorrenti che si sfideranno per la vittoria finale. Sono comunque numerosi i nomi fin qui circolati: parliamo di Clizia Incorvaia, Loredana Lecciso, Michele Cucuzza, Adriana Volpe, Antonella Elia, Cicciolina, Divino Otelma, Giucas Casella, Lorenzo Riccardi, Paola Di Benedetto, Natalia Bush, Mariano Catanzaro, Matilde Brandi, Arianna David, Megan Montaner, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi e Sara Tommasi. Ma due ufficialità ci sono già: ovvero gli opinionisti che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)















Nella giornata di oggi, mercoledì 13 novembre, Mediaset ha diramato un comunicato stampa che ha ufficializzato tutte le indiscrezioni della vigilia. A supportare Signorini ci saranno infatti la moglie e procuratrice del calciatore del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, Wanda Nara, ed il cantante Pupo. (Continua dopo la foto)













La scelta ricaduta su Wanda e l’artista fiorentino è alquanto insolita ed inedita. La speranza dei produttori è che questa coppia possa essere in grado di divertire e coinvolgere del tutto il pubblico da casa. Conoscendo i personaggi, non sono ovviamente da escludere dichiarazioni esplosive, frecciatine ed un gran numero di polemiche. (Continua dopo la foto)

Sarà soprattutto comunque la bellissima e sensuale Wanda ad attirare il maggior numero di attenzioni. La donna fa parlare di sé quasi quotidianamente grazie alle sue foto a dir poco provocanti, postate sui social network. Qualche giorno fa ha pubblicato uno scatto nel quale c’era lei senza reggiseno, con un braccio che le copriva il suo prosperoso seno. Un milione e 600 mila i like ricevuti, oltre a tantissimi commenti entusiastici, tra cui spiccavano anche quelli di Alessia Marcuzzi e della collega di ‘Tiki Taka’, Giorgia Venturini. Nonostante la mano usata per nasconderlo, il seno si intravedeva leggermente e solo questo ‘vedo non vedo’ aveva mandato in visibilio i suoi sempre presenti follower.

