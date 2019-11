Barbara D’Urso finisce spesso nel mirino degli hater. Carmelita è sempre in video, è una delle conduttrici di punta di Mediaset con ben 3 programmi (in diretta) all’attivo ma anche tra le più discusse e come molte sue colleghe ha un profilo Instagram molto seguito e aggiornato costantemente con scatti del suo privato. Amata e odiata, difficilmente però replica alle tante critiche che riceve ogni giorno. Anzi: in pratica non succede mai. La D’Urso resta sempre in silenzio.

Non ha risposto nemmeno quando ha ricevuto accuse gravissime, come quella di non essere veramente amica di Nadia Toffa perché assente al suo funerale. Ma anche lei ogni tanto può perdere la pazienza e durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque è successo: per la prima volta Barbara D’Urso ha deciso di sfogarsi e in diretta ha replicato a tutti coloro che non fanno altro che attaccare. (Continua dopo la foto)