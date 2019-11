“Colpo!”. Amadeus le porta sul palco di Sanremo. Due donne, due nomi bomba

C’è già grande attesa per il prossimo Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, che avrà luogo dal 4 all’8 febbraio 2020 e che sarà trasmesso come tradizione in diretta su Rai 1. Ed è partito anche il cosiddetto toto-nomi sia per quanto riguarda i concorrenti che per gli ospiti e co-conduttori. Una rinuncia ufficiale è comunque arrivata qualche ora fa.

Il cantautore Tiziano Ferro non svolgerà il ruolo di co-conduttore, come annunciato dal suo agente alla stampa: “Lui è un cantante. Stiamo studiando cosa fare: Tiziano vuole esserci e Amadeus lo vuole. Ma non vogliamo esserci con un altro medley. Credo che sia preferibile non esserci che passare inosservati come è capitato a molti artisti”. C’è un altro nome che circola però con insistenza. (Continua dopo la foto)