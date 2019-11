Gemma Galgani ha praticamente perso la testa per Juan Luis, il cavaliere napoletano arrivato da pochissimo al trono over di Uomini e Donne per corteggiarla. Intervistata dal magazine del programma, la dama ha svelato che è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “A primo impatto mi ha colpita il suo sorriso. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il ‘coup de foudre’! Lo sentivo molto vicino e mentre ballavamo le sue labbra mi attiravano come una calamita. Poi la conoscenza ha confermato le mie prime sensazioni: è davvero una bella persona, sempre disponibile, ironico”. E ancora: “Di lui mi piace il rispetto che ha verso la famiglia, mi piacciono la sua lealtà e la sua trasparenza. È un uomo che non sopporta l’ipocrisia. Ma soprattutto mi ha colpito la sua grande sensibilità. Questo è un fattore molto importante per me”. (Continua dopo la foto)















Anche Juan Luis sembra essere molto interessato a lei e infatti, sempre a UeD Magazine, ha detto che gli “piacciono la sua classe, la sua eleganza e la trovo una donna sensibile e profonda. Gemma conserva uno spirito molto giovanile, quasi da bambina. Ho sempre pensato che l’età fosse relativa e lei ne è la conferma”. Ma dalle ultime la loro frequentazione sembra aver avuto una battuta d’arresto, con la dama è scoppiata a piangere perché lui ha accettato di ballare con Tina Cipollari. (Continua dopo la foto)









Non solo. Come riferisce il sito Il Vicolo delle News, i due opinionisti hanno anche regalato a Juan Luis un peluche con un fiocchetto rosso e la dama è rimasta molto delusa, in particolare da Gianni Sperti. E quando Tina ha chiesto di nuovo al suo Juan di ballare, Gemma li ha bloccati consegnando una scopa alla Vamp. Altro ‘problema’: il cavaliere ha ricevuto in studio un mazzo di fiori ma senza biglietti, ma nemmeno Tina conosce il mittente. (Continua dopo le foto)







Il culmine arriva quando Barbara chiede a Juan Luis di ballare: Gemma si arrabbia moltissimo per l’iniziativa della dama rivale, ma non è l’unica a provare interesse per il suo cavaliere. Maria De Filippi fa infatti entrare in studio due signore e quando lui decide di approfondire la conoscenza con una di loro è il caos. Tina interrompe la presentazione e Juan Luis, scambiando la sua voce per quella di Gemma, si è scagliato contro di lei accusandola di non essere corretta con le altre. A quel punto la torinese scappa dietro le quinte in lacrime. Juan la raggiunge per consolarla e, come sempre, Tina fa ironia sulla situazione.

Sorpresa a L’Eredità: il campione Niccolò Pagani spiazza pubblico e conduttore, che reagisce così