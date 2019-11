Simona Ventura top, è successo durante la puntata del Collegio. Mai visto prima

Continuano le buone notizie per Simona Ventura, che da quando si è lanciata nella nuova avventura de Il Collegio, il docu-reality ambientato negli anni ’80 e commentato dalle voci della regina della tv italiana e di Eric Alexander, sta continuando a collezionare soddisfazioni personali. Il boom è arrivato con la quarta puntata, quella andata in onda il 12 novembre, che ha visto la bellezza di 2.584.000 telespettatori rimanere incollati davanti alla televisioni, portando a uno share complessivo dell’11,10%. Davvero niente male per uno dei fenomeni più positivi del piccolo schermo italiano, un record che non deve essere passato inosservato ai piani alti di Rai Due. In quella stessa giornata Rai1 aveva fatto incetta di ascolti grazie alla fortunata monografia su Piaggio. La fiction con Alessio Boni ha radunato infatti 5.690.000 telespettatori, pari al 23,87% di share, mentre Le Iene ha totalizzato 1.887.000 telespettatori e il 10,97% di share. Non un granché, invece, la serata di Canale 5, che ha riproposto Caccia al Tesoro, l’ultimo lavoro di Carlo Vanzina, fermandosi però all’8,15% di share e 1.913.000 telespettatori. Per la Ventura una piacevole conferma che si inserisce nel solco già scavato in passato da Il Collegio, fortunato fin dai suoi esordi.















Al debutto, infatti, il programma aveva ha guadagnato uno share del 10,7% imponendosi come un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti. Le lamentele, piuttosto, si sono concentrate sul poco spazio a disposizione, che porta gli addetti ai lavori a sfoltire molto del materiale girato per concentrare il tutto nelle puntate.









Il docu-reality della Ventura punta così a dare spazio alla didattica e all’eccentricità dei personaggi: uno in particolare sembra riuscito già a far breccia nel cuore degli spettatori, quello di Mario Tricca. Che, non a caso, negli ultimi giorni ci aveva scherzato su, consapevole della popolarità alla quale è andato improvvisamente incontro: “Devo darmi una calmata”.





A tenere banco in questi giorni sono le anticipazioni della puntata in programma il 19 novembre, quando i collegiale si troveranno alle prese con una lite che metterà alcuni di loro contro gli altri. Il gruppo si spaccherà in fazioni, il preside riceverà una relazione negativa da parte dell’ispettore scolastico e per questo deciderà di dimezzare la classe. Animi tesi, insomma, con dinamiche inedite che saranno raccontate ancora una volta dall’immancabile Simona Ventura.

