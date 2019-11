Alessia Marcuzzi, è successo durante l’ultima puntata de Le Iene. A nessuno è sfuggito quel dettaglio sul suo corpo

Alessia Marcuzzi icona di stile, il dettaglio non sfugge ai fan. Nella serata di martedì 12 novembre 2019 è andata in onda l’ultima puntata de Le Iene, il programma che quest’anno sta faticando un po’ in termine di umori per via dell’assenza di Nadia Toffa. La giornalista è morta il 13 agosto a seguito di un tumore al cervello contro il quale lottava da tempo. Non ce l’ha fatta Nadia. E la sua assenza si fa sentire. Nonostante i conduttori si sforzino di restare sereni e mantenere il loro atteggiamento ironico, non è facile.

Si sente la mancanza di Nadia. In studio e nel cuore dei suoi amici e colleghi. Ma “The show must go on”. E Le Iene vanno avanti, anche senza la loro Nadia, nella consapevolezza che, da quando lei non c’è più, “niente è più come prima”. Niente tranne i look di Alessia Marcuzzi che, oggi come allora, continuano a essere eccentrici e super modaioli. D’altronde, si sa, la Marcuzzi è una vera icona di stile e non perde occasione di dimostrarlo. Continua a leggere dopo la foto