“Ne ho tanti…”. La confessione hot a ‘Vieni da me’. E Caterina Balivo risponde così (applausi!)

L'aveva detto e l'ha fatto. Caterina Balivo aveva chiesto solo un po' di tempo, e proprio il tempo le ha dato ragione. Vieni da me sta registrando ascolti ottimi nelle ultime settimane. Il contenitore pomeridiano di Rai 1 era partito il 10 settembre con circa un milione e mezzo di spettatori e poco più del 10% di share, mese dopo mese però la Balivo ha trovato la sua cifra ed il pubblico l'ha premiata. Il contenitore del pomeriggio di Raiuno condotto da Caterina Balivo è un salotto nel quale raccontarsi, emozionarsi e sorridere insieme. La padrona di casa apre le porte a ospiti vip per interviste inedite e divertenti, ma anche a persone comuni con i loro racconti di vita intensi e toccanti. Tra questi anche i personaggi famosi, dal cinema allo sport, passando per la televisione e l'arte.















Nella puntata andata in onda martedì 12 novembre, Caterina Balivo ha ospitato le attrici Violante Placido e Anna Galiena. La prima ha svelato alcuni aneddoti della sua vita privata e dell'infanzia, confessando anche di essere stata presa di mira dai bulli. "I bambini non sono stati accoglienti, anzi venivo messa in disparte. Io sono entrata in questa classe e le bambine già erano delle donne, si depilavano ad esempio…Io ero naif! Come dire…cascavo dalle nuvole".









Non è stato assolutamente un momento facile da superare: "Ho subito questo isolamento, ma ho legato con gli emarginati a scuola. Mi facevano un sacco di dispetti. A Natale non volevo più tornare, l'ho detto a mia madre e sono rimasta in Italia", ha confidato l'attrice. Nel salotto di Caterina balivo è arrivata anche Anna Galiena.





L'attrice, che alle spalle ha due matrimoni con un americano e un francese, ha spiegato a Caterina Balivo che ora non vorrebbe più tornare all'altare: "Quello si fa quando si vuole mettere su famiglia. Adesso non avrebbe senso. Quando ero ragazzina, mia cugina grande mi disse 'Voglio un flirt'. Adesso dei flirt ci sono…". "Ci sono?", ha domandato divertita la Balivo. "Io ho un sacco di amiche zitelle, dividiamoli questi flirt".

