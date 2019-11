Nicolò Scalfi, la notizia sul ‘campioncino’ di Caduta Libera arriva proprio da Gerry Scotti

Gerry Scotti ha da poco festeggiato le 800 puntate di Caduta Libera, il quiz che va in onda nella fascia preserale su Canale 5. In un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, il conduttore ha confermato la chiusura del programma, ma ha annunciato il ritorno in primavera dopo “Avanti un Altro” per festeggiare le mille puntate. “Bisogna dare un periodo di stop per mettere a posto alcune cose, cambiare qualche meccanismo, trovare nuovi concorrenti”, ha spiegato il conduttore lombardo nell’intervista rilasciata a “Tv sorrisi e canzoni”. Dopo il grande successo di Caduta Libera, Gerry Scotti sarà al timone di un altro programma, “Conto alla Rovescia”, in onda da lunedì 18 novembre alle 18:45 su Canale 5, subito dopo “Pomeriggio 5”. “Il nuovo programma è una bomboniera elegante, – ha spiegato ancora Gerry Scotti – un salotto tra amici. Dallo scorrere del tempo al montepremi. Tutto sarà davanti agli occhi del pubblico”. (Continua a leggere dopo la foto)















Attraverso il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Gerry Scotti ha spiegato il meccanismo del nuovo quiz Conto alla Rovescia, in onda da lunedì 18 novembre al posto di “Caduta Libera”, svelando che la difficoltà maggiore è quella di conservare la freddezza, di essere in grado di ragionare senza farsi anticipare. A Conto alla Rovescia, Gerry Scotti farà partire il tempo e se il concorrente non risponde lo saluta. “Nei giochi dove c’è da ragionare torno il Gerry che conoscete, quello del ‘Milionario’”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ieri sera il conduttore ha ricordato ai telespettatori che sabato e domenica andranno in onda due appuntamenti speciali del suo show, nei quali si sfideranno tutti i più grandi campioni di Caduta Libera. Ovviamente in questi due appuntamenti ci sarà anche Nicolò Scalfi, il campioncino. “Godetevi questa ultima settimana di Caduta Libera che poi tornerà nella prossima stagione televisiva. Questo in attesa di sabato e domenica che avremo il campionato di tutti i nostri campionissimi. Tutti i campioni che hanno vinto di più qui da noi. Al centro ci sarà l’incredibile, l’imbattibile Nicolò! Allora vi aspettiamo sabato e domenica per queste puntate speciali”, ha detto Gerry Scotti. (Continua a leggere dopo la foto)





Nicolò Scalfi, campione a Caduta Libera fin dal 2018, lo ricordiamo, è tornato dopo la pausa invernale dello scorso anno nel mese di aprile, tenendo poi banco, ininterrottamente, quasi per tutta l’estate, fino al giorno della sua clamorosa eliminazione, avvenuta all’inizio di luglio.

