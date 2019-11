“Siete delle poveracce”. Furia Barbara D’Urso. La diretta si accende e lei non riesce a trattenersi

La conduttrice Barbara D’Urso spesso ricorda a tutti che a lei non importano assolutamente i commenti postati in rete dai cosiddetti haters, i quali la riempiono di insulti. Preferisce addirittura non leggerli del tutto. Però stavolta durante ‘Pomeriggio Cinque’ non ha retto e si è letteralmente sfogata in diretta televisiva. Si stava parlando di una cantante neomelodica di nome Cinzia, la quale è stata vittima di uno stalker ed ha subito numerosi post pesanti sui social network. L’artista ha confessato che a causa di questi messaggi sta finendo nel vortice della depressione ed allora Barbara l’ha spronata a reagire ed ha proferito parole molto dure, che faranno senza dubbio discutere. (Continua dopo la foto)















“Sono delle poveracce. Le donne che sono ossessionate e trovano pretesti per attaccare le altre donne, sono insoddisfatte. Ma chi se ne frega. Anche io quando mi alzo la mattina trovo tanti commenti, ma non li leggo. Il loro obiettivo è che tu replichi. Loro vivono così. Tu non rispondi e non gliela dai vinta”, ha consigliato Carmelita. (Continua dopo la foto)













Al momento non si registrano reazioni sul web, soprattutto su Twitter, dove molti commentano normalmente ciò che dice la D’Urso. Probabilmente stavolta anche gli odiatori della rete si sono ammutoliti dinanzi alle frasi spiazzanti della presentatrice di Mediaset, che ha fatto intendere chiaramente che non viene scalfita assolutamente da alcun post offensivo o di critica non costruttiva. (Continua dopo la foto)

Barbarella è finita al centro dell’attenzione anche per un botta e risposta scherzoso con l’influencer Taylor Mega durante ‘Live- Non è la D’Urso’. La ragazza non sembrava molto lucida e le sue risposte parevano sconnesse, quindi la padrona di casa le ha detto: “Taylor, ti sei fatta uno ‘spritzettino’ prima della diretta?”. E Mega ha replicato: “Devo dirla tutta. In Egitto sai che le donne vanno in giro con il velo totale e gli uomini vanno in giro vestiti. Quindi io sono un po’ in astinenza”. Il web si è scatenato ed alcuni hanno scritto: “Ragazzi ma che si è pippata Taylor Mega che non riesce neanche a parlare senza sbiascicare ad ogni parola?”, “Questa si è bevuta prima il cervello e poi un ettolitro di champagne”.

