“Ero bambina, è stato terribile”. Caterina Balivo senza parole. La confessione vip a ‘Vieni da me’ è scioccante

L'attrice Violante Placido è stata ospite oggi, martedì 12 novembre, del programma 'Vieni da me' condotto da Caterina Balivo. La donna ha toccato diversi argomenti della sua vita ed ha iniziato raccontando di aver adorato sin da piccola la diva Marilyn Monroe: "Mi ha colpita sin da bambina. Lei arriva a tutte le persone, riesce a sedurre tutti. Sono stata figlia unica fino a 14 anni, quindi ero sola". "Mi guardavo i suoi film, ho imparato le sue canzoni e le cantavo per casa, mettendo su degli spettacoli. Mi ha fatto sognare questo mondo", ha detto Violante. Che ha ricordato di aver poi lavorato da grande con dei divi di Hollywood come George Clooney: "Sono stata fortunata a lavorare con lui. Anni prima sognavo di baciarlo. Lui è stato un grande compagno di lavoro, sa metterti a tuo agio. A volte certi attori sono presi da se stessi, quindi non sempre è facile trovare complicità".















La figlia dell'attore Michele Placido ha ricordato successivamente la sua esperienza al Festival di Sanremo, quando accompagnò i Perturbazione nell'interpretazione del brano 'La donna cannone' di De Gregori: "Un palco tremendo, ti mette a dura prova. Ed ero ospite…L'ho vissuto in maniera turbolenta", ha confessato la 43enne attrice.













Ma la sua vita non è stata caratterizzata esclusivamente da belle notizie. Durante il suo viaggio-studio negli Stati Uniti con la madre Simonetta Stefanelli, durato 4 mesi, Violante subì atti di bullismo: "I bambini non sono stati accoglienti, anzi venivo messa in disparte. Io sono entrata in questa classe e le bambine già erano delle donne, si depilavano ad esempio…Io ero naif! Come dire…cascavo dalle nuvole".

Non è stato assolutamente un momento facile da superare: “Ho subito questo isolamento, ma ho legato con gli emarginati a scuola. Mi facevano un sacco di dispetti. A Natale non volevo più tornare, l’ho detto a mia madre e sono rimasta in Italia”, ha confidato l’attrice. “È allucinante, questo è bullismo”, la risposta di Caterina Balivo. Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, Violante Placido è stata a lungo fidanzata con l’attore Fabio Troiano. Dalla relazione con il regista Massimiliano D’Epiro ha invece avuto un figlio, chiamato Vasco, nato il 5 ottobre del 2013. Ha avuto anche un’esperienza nell’ambito sociale posando per alcuni scatti nel 2011 del ‘Calendario Matrix Onlus 2012’.

