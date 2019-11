Carmen Di Pietro, fine di un incubo. La showgirl racconta in televisione quel dramma tremendo e ritorna a vivere

Carmen Di Pietro vittima di stalking. Una faccenda davvero spiacevole per la showgirl calabrese che per la prima volta ha deciso parlarne a Storie Italiane. Lo ha fatto nella puntata in onda su Rai Uno martedì 12 novembre. A Eleonora Daniele, conduttrice del programma, ha raccontato come stanno andando le cose. Carmen Di Pietro ha raccontato che, da quando ha deciso di parlare della sua vicenda in televisione, il suo stalker ha smesso di perseguitarla. Per questo la Di Pietro si è detta felice di aver scelto di affrontare quell’argomento, anche se per lei non è stato facile. E ha aggiunto che è importante parlare apertamente di certe cose: in questo modo le vittime si sentono meno sole e, a volte, riescono persino a risolvere il problema. Carmen Di Pietro ha però aggiunto di essersi rivolta anche alle forze dell’ordine: la situazione era diventata insostenibile e lei, in preda all’ansia e alla paura, non riusciva più a vivere serenamente. Continua a leggere dopo la foto















"Ho denunciato il mio stalker ma ringrazio questa trasmissione perché da quando ne ho parlato in televisione lui non mi ha più scritto. Bisogna parlarne, è importante", ha detto Carmen Di Pietro nel segmento di Storie Italiane dedicato alle vittime famose di stalking. Dello stesso segmento erano state protagoniste anche Sandra Milo e Giada De Blanck. Carmen Di Pietro era perseguitata soprattutto sui social, in particolare su Instagram e WhatsApp. Le arrivavano continuamente messaggi e foto spinte.









La situazione era diventata insostenibile così la donna ha deciso prima di parlarne con le forze dell'ordine, poi ne ha parlato anche in televisione. Anche per sensibilizzare le persone su un tema così delicato. "Questa persona mi diceva cose assurde che non sono neppure nel mio vocabolario", ha confessato Carmen Di Pietro. "Io chiudo questo account, lo blocco ma poi lui mi ritorna a scrivere. Me ne accorgo dallo stile, dalle parole che usa. È il solito e io blocco".





Per il momento la situazione sembra essere risolta ma Carmen Di Pietro non canta vittoria perché ha paura che tutto possa ricominciare da un momento all’altro. Di recente la vedova di Sandro Paternostro è stata vittima di uno scherzo de Le Iene: le hanno fatto credere che il figlio volesse sottoporsi a un intervento per allungare il suo organo genitale, troppo piccolo a detta della fidanzata. No, Carmen Di Pietro non l’ha presa per niente bene…

