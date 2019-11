Giada De Blanck torna in tv, ma è irriconoscibile. Chili in più e capelli color platino: ecco la nuova ‘Contessina’

La ricorderemo tutti come la contessina della prima edizione dell’Isola dei Famosi. Parliamo di Giada De Blanck, figlia di Patrizia De Blanck, che in quella prima avventura del reality si classificò seconda dietro Walter Nudo. Dopo diverse comparsate televisive in seguito alla popolarità acquisita, Giada è però scomparsa dal mondo dello spettacolo. Bionda, fisico perfetto e dolcissimo sorriso, Giada De Blanck è stata senza alcun dubbio uno dei personaggi più amati della televisione italiana all’inizio degli anni 2000. L’occasione per entrare a far parte del mondo dello spettacolo è arrivata quando, nei primi anni 2000, sua madre Patrizia ha aperto il suo salotto alle telecamere di Chiambretti c’è, il talk show condotto, appunto, da Piero Chiambretti. Assieme ad alcuni esponenti della nobiltà italiana, Giada De Blanck ha fatto così il suo esordio in televisione. (Continua a leggere dopo la foto)















Reduce da quel successo è arrivata ha partecipare anche alla prima edizione del reality ‘L’isola dei famosi’ nel 2003, prendendosi un meritato secondo posto. Definita come una contessina snob e viziata sull’isola era riuscita a farsi amare per la sua grinta, simpatia e coraggio. Dopo quell’esperienza in televisione, la contessina ha partecipato a qualche ospitata, poi ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma che fine ha fatto? Martedì 12 novembre la contessina è tornata in televisione. Ospite di ”Storie italiane, Giada ha raccontato di essere stata vittima di uno

stalker. Giada De Blanck, con le lacrime agli occhi, ha anche raccontato a Eleonora Daniele che ha voluto affrontarlo, cercando di capire cosa volesse e perché avesse deciso di perseguitarla: “I carabinieri avevano cercato di farmi cambiare idea, ma io l’ho voluto affrontare…”, ha raccontato la contessina. “Non contento mi ha inviato un filmato. In questo video ha fatto un rito satanico con degli zombie in una grotta…”, ricordando questo brutto momento, Giada è scoppiata in lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)





“Alla fine di questo video mi ha detto… ‘Giadina questo è un rito per te’. Alla fine l’ho dovuto denunciare. Orami ero costretta!”. Dall’isola dei famosi sono passati tanti anni e Giada De Blanck ha avuto una trasformazione notevole. Sempre elegantissima, in questi anni la figlia della contessa Patrizia ha preso qualche chilo ed è apparsa appesantita. La trasformazione dal 2003 ad oggi c’è con tutti i chili in più ma è un bel messaggio contro tutte le diete del momento, le modelle che soffrono di anoressia e la costante ‘prova costume’ che rischia di mettere in crisi tantissime donne.

