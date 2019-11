Un altro lunedì sera “scoppiettante” con Live – Non è la D’Urso. Nella prima parte del programma si è parlato di sesso e chiesa e dello scandalo delle suore incinte. Temi, questi, che ha fatto accendere gli animi in studio. Soprattutto quello di Paolo Brosio, che infatti è stato ripreso in diretta dalla padrona di casa. In generale, gli ospiti di Carmelita hanno raccontato le loro esperienze. Serena Grandi per esempio ha ricordato, come aveva già fatto in passato, di essere stata costretta da un prete a baciare un’altra compagna quando era solo una bambina. Naturalmente Barbara D’Urso ci ha tenuto a sottolineare che non si parla di tutta la chiesa ma solo di alcuni casi. Ma già quando Manuela Villa ha detto che “per paura dei preti i genitori non portano più i propri figli all’oratorio”, Brosio è quasi saltato sulla sedia. (Continua dopo la foto)















E mentre gli altri vip in studio davano man forte alla Villa continuando a parlare di abusi su minori, Paolo Brosio è sbottato: “Chi se ne frega di questi casi, gli oratori sono pieni di gente per bene”. Parole che hanno lasciato di sasso il pubblico a casa (come si è visto sui social) e anche Vladimir Luxuria ed Elenoire Casalegno. (Continua dopo la foto)









“È gravissimo quello che dici, è per gente che la pensa come te che dice chi se ne frega che anni dopo anni si nascondono soprusi su bambini e donne”, hanno detto a Brosio. Che poi, in un modo particolarmente irruento, si è rivolto in questi termini a Barbara D’Urso: “Io non sono mica scemo, ho capito il tuo gioco! Parli solo delle cose negative”. (Continua dopo le foto)







“Nemmeno io sono scema – ha subito replicato la D’Urso – Tu stai facendo un discorso fine a se stesso, portandolo completamente dalla tua parte. Io non sto parlando in generale e lo sai bene. Sono molto religiosa, vado in chiesa, ho sempre un rosario con me e non mi vergogno di dirlo. L’ho detto per quattro volte che non stiamo parlando in generale ma di notizie di cronaca. Sei insopportabile!”.

