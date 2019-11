“Mi mancherà…”. La voce spezzata dall’emozione. Stefano De Martino lo dice così, davanti a tutti

Un successo strepitoso quello di Stefano De Martino e del suo Stasera tutto è possibile. Il comedy show, quest’anno, ha avuto al suo timone il marito di Belen, che ha preso il posto di Amadeus, portando a casa grandissimi risultati. L’ex ballerino di Amici è stata una vera e propria rivelazione. È pur vero che lo abbiamo visto condurre anche altri programmi, come ad esempio Made in Sud, ma a Stasera tutto è possibile il suo gran talento è spiccato ancor di più. Stefano è diventato uno dei conduttori Rai sicuramente più amati dagli italiani. Questo ultimo appuntamento, poi, ha ricevuto un riscontro sicuramente positivo! Il tema della puntata andata in onda questa sera era la musica mentre seduti sul divanetto degli ospiti c’erano: i The Jackal, Biagio Izzo, Antonio Giuliani, Maurizio Casagrande, Benedetta Valanzano, Fatima Trotta, Max Giusti, Le Donatella e Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci. Francesco Paolantoni era invece l’ospite ‘bonus’ (in più) e a lui è stato assegnato un simpatico sgabello. Continua a leggere dopo la foto















Poi è stato il momento degli addii e Stefano De Martino ha svelato che sentirà la mancanza dell’Auditorium Rai di Napoli: “Devo dire personalmente che le vibrazioni di questo auditorium mi mancheranno. Mi mancheranno le bellissime vibrazioni che ci hanno accompagnato per tante puntate”. A quel punto, però, ha preso la parola Biagio Izzo che si è complimentato con il giovane conduttore: “Sei tu che le hai date a noi le vibrazioni, bravo Stefano!”. Continua a leggere dopo la foto









Le parole del comico napoletano sono state accompagnate dagli applausi del divanetto e del pubblico in studio. Infine, il conduttore ha ringraziato tutti: gli ospiti, il pubblico che lo ha accompagnato per le 9 puntate, e la Endemol, la casa produttrice. Insomma, almeno per quest’anno il programma è terminato e la domanda sorge spontanea: tornerà per la prossima stagione televisiva questo bel varietà? Continua a leggere dopo la foto







Ma sopratutto, ci sarà nuovamente Stefano De Martino al suo timone? Per ora le certezze sono poche. Ma il fatto che la trasmissione, insieme al suo conduttore, sia stata molto apprezzata ci fa ben sperare.

Ti potrebbe anche interessare: “L’ha baciato in diretta!”. Barbara D’Urso lo ha fatto davvero: è la prima volta che accade una cosa del genere