“Sangue dappertutto”. Georgette Polizzi è ancora scioccata. Non ne aveva mai parlato prima

Georgette Polizzi ha aperto il suo cuore a ‘Seconda vita’, il programma ideato e condotto da Gabriele Parpiglia. La puntata che vede protagonista Georgette andrà in onda mercoledì 13 novembre su Real Time. La neo moglie di Davide Tresse si è confidata con l’amico giornalista, che infatti era presente alle sue nozze da sogno, e ha rivelato anche un agghiacciante episodio che l’ha segnata per sempre e che non aveva mai raccontato prima. Dai tempi di Temptation Island, dove l’abbiamo conosciuta insieme al suo Davide nel 2016, Georgette ne ha fatta di strada. Ha proseguito la via del successo sui social nei panni di designer e influencer e recentemente è stata anche spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Poi, nella primavera del 2018, il racconto pubblico della malattia che l’ha colpita nella primavera: la sclerosi multipla. Ma anche di fronte al dramma, Georgette non ha mai perso il sorriso e si è sempre mostrata più forte di prima. (Continua dopo la foto)















“Il mio corpo mi stava già abbandonando – ha raccontato a ‘Seconda vita’ – Mi abbracciavano e non sentivo più che mi toccavano. Mi sono ammalata. In corridoio i medici parlavano, ho sentito la parola ‘Sla’, poi sono arrivati da me con una carrozzina. Ho pensato che volevo ammazzarmi, mi sentivo uno schifo”. Poi Georgette ha iniziato a curarsi ed è tornata a camminare. (Continua dopo la foto)









Le terapie non l’abbandoneranno per tutta la vita, ma lei ha sempre combattuto e continuerà a farlo. Anche contro gli hater, che hanno persino messo in dubbio il suo male: “C’è stata gente che ha scritto che era tutto inventato e finto – ha ricordato la 37enne – ho dovuto far vedere sui social la mia diagnosi, la cartella clinica con la diagnosi di sclerosi multipla”. (Continua dopo le foto)







Poi, come anticipato, Georgette Polizzi ha svelato per la prima volta che sua madre, morta quando era piccola, è stata vittima di un tremendo omicidio: “Mia madre ha avuto una morte terribile, causata dal suo compagno. Per me è stato scioccante, c’era sangue dappertutto”, ha detto per la prima volta. Oggi è felice con il suo Davide, ma la sua vita è stata complicata. Non solo infatti ha perso la mamma quando era piccola, ma non è mai riuscita ad allacciare i rapporti con il padre biologico.

Sara Tozzi, il colpo di scena dopo Uomini e Donne: la foto è inequivocabile