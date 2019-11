“Tutto in una foto. La mia Napoli, il mio mare e da oggi anche tu. Santiago. Io, la tua mamma e i tuoi fratelli non aspettavamo che te. Benvenuto cucciolo”. Con queste parole e una bellissima foto di un elefantino celeste e il nome Santiago sullo sfondo del cielo di Napoli l’ex protagonista di Temptation Island Vip annuncia di essere diventato papà. Per lui è il terzo figlio, dopo i due avuti da una precedente relazione.

Il post, apparso sul profilo Instagram del brand che rappresenta, è stato subito subissato di auguri. E tra i tanti messaggi anche quello di Ursula Bennardo, che ha fatto parte della stessa edizione di Temptation ed è mamma della piccola Bianca da un mese: “Che emozione, ragazzi!”, ha scritto. I neo genitori sono Fabio e Marcella Esposito che, a dirla tutta, sono rimasti pochissimo al villaggio sardo dell’Is Morus Relais. (Continua dopo la foto)

















La coppia aveva lasciato Temptation (a condurre il programma c’era Simona Ventura, ndr) già alla prima puntata. Stanco di stare lontano dalla sua metà, Fabio chiese un falò di confronto immediato per farle anche una proposta di matrimonio. Ma lei non reagì come sperava, almeno sulle prime. Marcella non si era presentata al falò, ma Fabio è poi corso verso il villaggio delle fidanzate per raggiungerla. (Continua dopo la foto)









Poi però l’amore ha trionfato e i due si sono poi giurati amore eterno. Ora, nelle prime ore della giornata di oggi, lunedì 11 novembre 2019, è arrivato il primo figlio. Fabio e Marcello lo hanno chiamato Santiago, come fa sapere lui nel post che annuncia il lieto evento. Da parte della neo mamma, invece, non è ancora arrivato alcun messaggio. (Continua dopo foto e post)







Ci ha pensato papà Fabio Esposito, che è un imprenditore italiano tra i fondatori del brand ‘Coconuda’ e già padre di Antonio e Joseph, ad annunciare la nascita di Santiago e, come detto, lo ha fatto sulla pagina ufficiale del brand. E presto rivederemo Esposito in tv, precisamente su Real Time nel nuovo programma Tienda Missione Bellezza. Con lui, altri volti noti come Sabrina Ghio e le sorelle Mihajlović.

