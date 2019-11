Elodie Patrizi, seno esplosivo e tutto in bella mostra: il vestito lascia poco spazio all’immaginazione

Una bomba sexy, uno splendore sotto tutti i punti di vista. Elodie Patrizi incanta ancora una volta sui social. La cantante si è infatti presentata in una posa mozzafiato che ha lasciato senza parole i tanti fan. Mascolina, con un completo da uomo giacca e pantalone, Elodie Patrizi ha catturato l’attenzione dei fans è la completa assenza della camicia.

Al posto della blusa Elodie ha indossato un semplice reggiseno a balconcino che mette in bella mostra il suo generoso décolleté. Uno scatto in bianco e nero che ha completamente fatto impazzire i followers, che hanno bombardato il post di like e commenti. La bellezza genuina di Elodie non passa di certo inosservata. Il look aggressivo di Elodie su Instagram è piaciuto moltissimo ai suoi followers e non solo. Sono arrivati tanti commenti da parte anche di diversi personaggi famosi. I followers di Elodie, invece, hanno scatenato l’immaginazione: «Anche in bianco e nero sei perfetta». Continua dopo la foto

















E ancora: «Mamma mia! Che sexy! Semplice, ma d’effetto. Buona serata!» In molti si sono rivolti a Marracash: «E direi che ha proprio ragione Marra! A bona!» Infine, un fan ha scritto: «Hai un fascino innato! Una sensualità spontanea e una bellezza delicata. Sei un mix letale, complimenti!». Elodie Di Patrizi nasce il 3 maggio del 1990 a Roma da una famiglia di origini francesi. Intraprende la carriera di modella ma la abbandona ben presto per dedicarsi al canto. Continua dopo la foto









Nel 2008 prende parte ai provini di “X Factor” ma viene eliminata nelle fasi iniziali. Successivamente si trasferisce in Puglia, a Lecce, e inizia a esibirsi in un locale in spiaggia a Gallipoli. Nel 2015 partecipa ai casting per “Amici di Maria De Filippi”, dopo che ci aveva già provato nel 2009. Mentre la prima volta le era andata male, la seconda è quella buona. Elodie riesce così ad entrare nella scuola del talent show in onda su Real Time e Canale 5. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 10 Nov 2019 alle ore 1:01 PST



Ad “Amici” Elodie arriva in finale al secondo posto, dietro a Sergio Sylvestre, ma si consola con il premio della critica. Dopo “Un’altra vita”, singolo trasmesso dalle radio a partire dal 20 maggio, la giovane interprete pubblica il singolo “Amore avrai”, composto da Emma Marrone, grazie al quale in occasione della seconda puntata del “Coca-Cola Summer Festival” vince il Premio di puntata – Canzone dell’estate.

