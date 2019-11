Bianca Guaccero contro Maria De Filippi. Inizia la ‘guerra’: “Sono molto spaventata”

Il pubblico adora Bianca Guaccero e il suo ‘nuovo’ Detto Fatto. L’attrice e conduttrice, subentrata al posto di Caterina Balivo, che per anni ha fatto da padrona di casa nel programma di Raidue è ‘migrata’ sulla rete ammiraglia Rai con il suo ‘Vieni da me’, ha riscosso sin dal principio un grande successo. In base quanto riportato sulle pagine del settimanale Oggi infatti “le maestranze degli studi Rai di Milano apprezzerebbero molto il suo stile educato”.

Insomma, l’attrice di Bitonto ha superato con ottimi risultati la prova Detto Fatto, forte dei risultati auditel e dell’intesa nata con la squadra del programma di Rai2. Bianca Guaccero, che ha esaudito un sogno, è tornata sulle orme della collega di Aversa con Detto Fatto, ritrovando una squadra vincente e affiatata. Detto Fatto continua ad essere un successo e la conduzione fresca e empatica della Guaccero ha conquistato il pubblico e non solo. (Continua a leggere dopo la foto)

















Proprio per questo motivo, la Rai ha deciso di affiancarla a Enrico Riggeri nel suo show ‘Una vita da cantare’, in onda da sabato 16 novembre 2019 in prima serata su Rai1. In tre appuntamenti, Enrico Ruggeri – nel ruolo di narratore – avrà come obiettivo principale quello di esplorare la canzone d’autore italiana, descrivendo in particolar modo il ventennio d’oro rappresentato dagli anni ‘70 e ‘80. Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri avranno il compito di ‘battere’ la regina del sabato sera, Maria De Filippi e il clan di ‘Tu Si Que Vales’, che nella puntata del 9 novembre ha fatto registrare quasi sei milioni di telespettatori e il 31,5% di share. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo l’esperienza accumulata a Mediaset con Il Bivio e Mistero, il cantautore milanese avrà dunque un suo programma personale sull’ammiraglia Rai e, attraverso un viaggio che percorrerà tutta Italia, racconterà il periodo in cui la musica italiana ha raggiunto il massimo della sua creatività. Tra le diverse tappe del nostro stivale, in cui sono incluse Roma, Milano, Bologna, Genova, Napoli e Firenze, spicca Poggio Bustone, il paesino in provincia di Rieti che ha dato i natali a Lucio Battisti. (Continua a leggere dopo la foto)





“Sono onorata ma anche spaventata – ha detto Bianca Guaccero -. La paura fa bene e spinge a dare sempre di più. Con Enrico mi trovo bene. Non amo le persone affettate, impostate, e lui è tutto l’opposto”. Intervistata da TeleSette, Bianca Guaccero ha parlato anche del suo passaggio sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo e in prima serata: “Io lo chiamo gemellaggio ed è una cosa bellissima. Mi piace essere croossmediale, come si dice oggi, anche se non ho ancora ben realizzato ciò che sta accadendo”.

