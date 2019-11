Stefano De Martino, gelo in diretta. Alla domanda di Luciana Littizzetto, lui risponde così

Ospite della puntata di ‘Che tempo che fa‘, in onda domenica 10 novembre, Stefano De Martino si è raccontato. Il ballerino napoletano ha fatto il suo ingresso nello studio di Che Tempo Che Fa acclamato dal pubblico che attendeva da tempo questo momento. Fabio Fazio ha deciso di ripercorrere con lui i suoi primi dieci anni di carriera, che lo hanno portato da allievo di Amici di Maria De Filippi a conduttore tv e personaggio dello spettacolo tra i più amati dei nostri giorni.

De Martino ha approfittato dell'occasione per raccontare un po' della sua infanzia, di quando ha iniziato a ballare per la prima volta, all'età di 10 anni, e di quando per questo motivo veniva preso in giro dagli altri bambini. Ma sempre con il sorriso sulle labbra, e un bel po' di autoironia. Tra ricordi di giovinezza e un breve pensiero a sua nonna – che da tempo desiderava vederlo finalmente da Fabio Fazio "Mia nonna, da quando ho iniziato a fare televisione, mi chiede 'Ma quando vai da Fazio?' e io ogni anno invento una scusa diversa. Oggi sono qua", ha detto l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

















Spazio anche al gossip. Anche perché, da quando Stefano De Martino e la showgirl argentina sono tornati insieme, la coppia è tornata protagonista assoluta della cronaca rosa. A stuzzicarlo sull'argomento è stata "Lucianina": Luciana Littizzetto è entrata in studio e ha punzecchiato il ballerino proprio rispetto alla sua storia con Belen. A Luciana Littizzetto che gli chiedeva: "A proposito di Belén, ma ti risposi?".









Preso in contropiede, Stefano De Martino ha risposto di no: "No! Eh no! Ho già dato! Perseverare poi sarebbe diabolico". "L'importante è che siano felici loro" ha chiuso Fabio Fazio. Smentita netta anche nel caso della paventata partecipazione di lui al prossimo Festival di Sanremo. "Il bravo Stefano non sbarcherà a Sanremo", ha scritto il "ben informato" Alberto Dandolo del magazine Oggi. "Per lui si profilano importanti progetti su Rai 2, rete che continuerà a puntare sul suo talento". Il prossimo festival di Sanremo sarà condotto da Amadeus, che proprio in questi giorni ha smentito la notizia della presenza di Belen Rodgriguez.





“Esclude ritorni, per esempio di Belén?” ha domandato il cronista: “Direi di sì. – ha risposto Ama – Voglio un Festival imprevedibile. Pieno di sorprese”. Il Festival condotto da Amadeus, il quale ha fatto sapere che non disdegnerebbe la presenza di Monica Bellucci e/o Chiara Ferragni a Sanremo 2020, si preannuncia dunque una gara all’insegna dei colpi di scena.

