“Notte e giorno”. Nadia Toffa, le dure parole della mamma Margherita. Barbara D’Urso in lacrime

Barbara D’Urso ha intervistato a Domenica Live la madre di Nadia Toffa, Margherita ed è stato molto emozionante per tutti. Anche la conduttrice, infatti, era molto legata all’inviata de ‘Le Iene’ e ha spiegato: “È molto emozionante per me, ho anche l’affanno, tu sai il rapporto speciale che c’era tra me e Nadia. Ieri ho fatto un viaggio in treno molto complicato. Tornavo da Roma. Ho controllato tutti i servizi che oggi avremmo mandato e ho pianto tutto il tempo. Mi sono sfogata ieri in treno e oggi proverò a essere impassibile, anche se è impossibile”. Mentre leggeva il modo in cui Nadia Toffa ha raccontato il giorno del malore, Barbara D’Urso aveva la voce rotta dal pianto.

Vedendo le immagini che ritraevano Nadia Toffa, la madre Margherita si è commossa. Barbara D’Urso, allora, ha precisato che tutti i video andati in onda, sono stati precedentemente concordati con la signora. Quest’ultima, visibilmente emozionata, ha raccontato gli ultimi giorni di vita della figlia: “Ha sorriso fino alla fine, fino all’ultimo giorno. Ha sempre ringraziato Dio. Diceva: ‘Se questo è il mio destino lo accetto, se ho ancora qualcosa da fare, mi lascerà qui’. Continua a leggere dopo la foto

















Non si è mai lamentata. Mi diceva: ‘Ti prego mamma non lasciarmi mai, non puoi andartene prima di me’. Mi ha accompagnato per un anno e mezzo e quando l’ultimo giorno l’ho vista cambiare, l’ho vista impallidire, l’ho vista più soporosa ho capito che la mia bambina se ne voleva andare. Le ho sussurrato: ‘Tesoro vola, la tua mamma adesso è serena’. E lei se n’è andata. Ma è qui, sempre qui. Attraverso la malattia ha capito che bisognava accettare il proprio destino, ma anche combattere, affidarsi ai medici e alle mani di Dio”. Continua a leggere dopo la foto









La signora Margherita ha dichiarato che è stata sempre al fianco di sua figlia, dal giorno del malore fino a quello della morte avvenuta il 13 agosto 2019: “Non l’ho mai lasciata. Sono stata con lei giorno e notte. Anche ad uscire per fare la spesa avevo paura. Volevo stare sempre con lei e per fortuna lei mi voleva. Voleva solo me”. Continua a leggere dopo la foto







Quindi ha parlato della coraggiosa lotta contro il cancro al cervello: “Ha combattuto e lottato con grande fiducia, con grande forza. Una forza inimmaginabile. Era lei che incoraggiava me. Mi diceva ‘Vedrai mamma che andrà tutto bene’. Sapeva perfettamente quello che aveva. Mi diceva ‘Vedrai mamma, non è in un brutto posto, vedrai che posso conviverci’. Si era rasserenata”.

Ti potrebbe anche interessare: “Mio marito è…”. Bufera contro Maria Venier: lo ha detto in diretta. Figuraccia cosmica