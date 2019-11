“Mio marito è…”. Bufera contro Maria Venier: lo ha detto in diretta. Figuraccia cosmica

Ogni tanto qualche gaffe la fa persino lei, la regina indiscussa della domenica pomeriggio. Ed è subito, immediatamente, bufera social su Mara Venier. Nel corso dell’intervista a Patty Pravo, carriera da 120 milioni di dischi venduti, la conduttrice di “Domenica In” fa un riferimento agli amici gay: “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un’icona per loro”, la cantante però non afferra il punto: “Eh sì è vero, poi tu sei sposata”, ma la Venier fa una gaffe: “Sono sposata, ma mio marito è normale…no, nel senso…va beh… ma lui cosa c’entra con questo discorso?

Volevo dire che adesso i tuoi amici gay sono diventati la tua famiglia e comunque tu pensa ai tuoi cinque mariti!". Mara Venier si è corretta subito, ma i social sono insorti. Parole che hanno subito scatenato diversi commenti negativi nei confronti della conduttrice, che però, come si nota nel video, si è subito resa conto di aver commesso un errore.

















Su Twitter molti utenti hanno notato lo scivolone: "Ricordiamo a Zia Mara che il contrario di omosessuale è etero, non normale, che scivolone", "Mara Venier che dice mio marito è "normale" per dire che non è gay, la dice tutta sulla partecipazione alla causa da parte di queste signore dello spettacolo", "Mio marito è normale, Twitter ha già ammazzato Zia Mara?", "Parlando degli amici gay con Patty Pravo, Mara Venier a "Domenica In", precisa: mio marito è normale".









Parole senza dubbio infelici per definire il marito, quelle utilizzate da Mara Venier a Domenica In, tanto che molti telespettatori si sono indignati, riversando commenti sui social.







Anche la sua pagina Instagram è stata presa d’assalto: “Visto che hai definito tuo marito NORMALE paragonandolo ai gay… I gay come li definiresti?” ha chiesto poco benevolmente una telespettatrice. A sorpresa, la conduttrice ha replicato facendo mea culpa: “Ho detto ‘na str****ta” ha ammesso.

